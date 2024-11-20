😍 Первая гонщица с арабскими корнями в главном чемпе США – в горячем фотосете для Sports Illustrated

Американская гонщица ливанского происхождения Тони Брейдингер стала новой моделью американского еженедельного журнала Sports Illustrated.

Вот первое фото из ее фотосессии:

Впоследствии Тони стала самой успешной гонщицей в истории Американского Автоклуба (USAC) – удерживала рекорд по 19 победам во всей линейке серий, пока ее не превзошла новая звезда Джессика Бин. В 2019-м Тони подавала заявку на участие в первом сезоне Серии W – главных женских автогонок, но не прошла отбор.

Сейчас Брейдингер – пилот команды Venturini Motorsports. Девушка вошла в историю как первая арабо-американка, участвовавшая в гонках линейки NASCAR. Свою первую гонку в лиге она провела в 2021 году, и с тех пор установила рекорд для девушек по попаданиям в топ-10 во всех дивизионах NASCAR: 27, и счет пополняется!

Также не так давно Берингер воплотила мечту стать моделью нижнего белья. Бренд Victoria’s Secret предложил ей контракт, так что скоро фотографий в бикини у Тони станет еще больше.

Выглядит классно, но как насчет результатов?

В главной ассоциации США NASCAR она гоняла в чемпионате грузовиков – заехала в топ-15 в Канзасе в 2023-м! А в 2024-м даже дебютировала в заезде поддержки «Великой американской гонки» – «500 миль Дайтоны». Финишировала 27-й из 36 участников (причем еще несколько не смогли квалифицироваться) – весьма прилично. В чемпионате классом пониже – ARCA Menards Series – она второй год превратилась в стабильного финишера в топ-10 и регулярного претендента на топ-5. Пока девушке 25 лет, и в американских сток-карах карьера обычно долгая – с учетом растущих результатов и привлекательной внешности мы о ней еще можем услышать! Если, конечно, следить за чемпионатами США. А ее фоточки – еще одна причина обратить на них внимание;)

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Фото: East News /AP Photo/Chris O’Meara