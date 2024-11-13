Новая звезда женского баскетбола снялась для Sports Illustrated: огненная фотосессия🔥

Звезда женского баскетбола США Кэмерон Бринк приняла участие в фотосессии для Sports Illustrated. Это американский еженедельный спортивный журнал, который освещает американские спортивные соревнования: НФЛ, МЛБ, НБА, НХЛ и другие.

Пока доступно лишь одно фото, выпуск издания с полной фотосессией баскетболистки появится уже в 2025 году.

22-летняя Бринк стала звездой в прошлом сезоне, играя за «Лос-Анджелес Спаркс». Но прошлым Кэмерон получила разрыв крестообразных связок левого колена и сейчас продолжает восстановление.

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