Ярчайшие машины русского дрифта: пару ливрей пилоты дизайнили сами! А чью выбрали лучшей?

От редакции : Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Сегодня тема максимально неожиданная – дизайн от пилотов RDS. Такой материал точно заслуживает плюса!

Каждый сезон Российской Дрифт Серии — это новые пилоты, новые команды, новые автомобили и новые ливреи дрифт-каров. В 2024 году горячих и сенсационных новинок было в достатке. Пятерка самых интересных раскрасок автомобилей по итогам прошедшего чемпионата RDS GP — в нашем обзоре.

Дизайн от пилота в команде Takayama Forward Auto

Идея ливреи команды Takayama Forward Auto и сам дизайн берет истоки в сезоне 2023 года, когда в коллективе было три одинаковых «Ниссана» Silvia S15. Оформлением машин хотели подчеркнуть возраст машин и их роль в становлении дрифта, так что ливрея была прямой отсылкой в эпоху конца 90-х — начала 2000-х, когда «флеймы» были в моде в раскраске спорткаров.

Создателями этой ливреи стали пилот команды Роман Тиводар и фотограф Всеволод Рожок, которые вместе смогли претворить свои идеи в реальный дизайн автомобилей. Лидер команды Георгий Чивчян по достоинству оценил концепцию. Позже свои коррективы в дизайн внес Антон Никифоров из CA, который окончательно сформировал облик автомобилей и воплотил ливрею на реальных машинах.

В 2024 году в команде решили оставить оформление машин прежним, внеся в него те изменения, которые приходили в голову в течение сезона-2023 года — потенциал ливреи еще не был раскрыт по максимуму. Плюс в коллективе решили сохранить концепцию общего оформления для всей команды, несмотря на появление нового автомобиля «Ниссан» Z. Опасения, что на абсолютно новом дрифт-каре с его иными линиями и очертаниями ливрея не будет смотреться, были, но «план Б» по созданию нового дизайна так и остался незадействованным. После расклейки машины Гочи команда убедилась, что все отлично, ливрея выглядит прекрасно!

Стиль 80-х с современными акцентами в «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт»

Создавая дизайн для своих машин на сезон-2024, в «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» захотели передать дух гонок эпохи 80-х годов, когда автомобили Nismo имели строгие двухцветные красно-белые ливреи. Но в оформление команда добавила современные акценты — дополнительные графические элементы и наклейки, выполненные из переливающейся пленки. Эти акценты играют на солнце и создают очень крутой эффект, что отмечают все болельщики.

Автором ливреи дрифт-каров «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» стал создатель известного всем поклонникам дрифта и автомобильной культуры бренда CA Антон Никифоров, который уже на протяжении многих лет сотрудничает с командой. И не только с ней одной, поскольку немало участников Российской Дрифт Серии выступает на машинах, оформлением которых занимался этот известный в автотусовке художник и дизайнер.

Дух динамики и прогресса для «Ниссана» Антона Дмитриенко

Создание уникальной ливреи на машине Антона Дмитриенко совпало с запуском Hitech Sport Fuel — специальной инновационной топливной присадки для гражданских автомобилей. За счет дизайна дрифт-кара было решено привлечь внимание к этому продукту и передать через визуальный облик гоночной машины философию внимания к деталям, современным технологиям и драйву.

Авторами облика стали два талантливых автоэнтузиаста и преданных фаната автоспорта из Иркутска: Андрей отвечал за дизайн ливреи, а Владимир — за ее нанесение на автомобиль. Сочетание их креативного видения и мастерства в исполнении воплотилось в уникальном дизайне, который не только привлекает внимание, но и отражает в том числе их личную страсть к автомобилям и гонкам. Как отмечает пилот Антон Дмитриенко, каждый элемент ливреи пронизан этой любовью и увлечением, что делает автомобиль настоящим произведением искусства на колесах.

Каждая линия, каждый элемент дизайна рассказывает историю объединения эстетики и функциональности, стремления к совершенству и новаторству. Антону Дмитриенко и его команде хотелось, чтобы зрители не только увидели автомобиль, но и ощутили дух динамики и прогресса, которые воплощает Hitech Sport Fuel. Таким образом, ливрея стала символом смелого движения к будущему.

«Татуировки» с образами Петербурга на машинах Carville Racing

В 2024 году команда Carville Racing отмечает свой юбилей — ровно 10 лет назад, в 2014-м, команда из Санкт-Петербурга заявила о себе в кольцевых гонках и классическом ралли. Отметить круглую дату решили особым оформлением дрифт-каров, в котором сохранили фирменные оранжевые цвета и сделали акцент на морской тематике родного для команды Питера. Авторами раскраски стали Марк Shopmarka и студия Mikotati.

«Хотелось оставить болиды узнаваемыми, но вместе с тем добавить им хлесткости и накрутить харизмы. Плюс, ребята просили добавить локального патриотизма и сослаться на родину команды — город Санкт-Петербург. В итоге пришла идея покрыть машины матовыми «татуировками» с образами Питера — внимательный зритель найдет там якоря петровских времен, корабли со шпиля Адмиралтейства и Ростральных колонн, полярные звезды и корабельные пушки. В комментариях у команды тачки уже назвали «пиратскими», а нам того и надо — этих эмоций и хотелось добиться от машин в спорте, где все делается по бренд-буку», — отмечают в дизайн-студии Mikotati.

Как отмечают участники RDS GP, c каждым годом чемпионат растет не только в плане подготовки машин, но и их оформления. От сезона к сезону становится все интереснее, что же придумают пилоты и команды, чем удивят ливреи автомобилей Российской Дрифт Серии.

По итогам сезона RDS GP спецприз за «Лучшую ливрею команды» получил коллектив АВТОБАН AIMOL с его лаконичной, стильной бело-голубой раскраской машин, а лучшим оформлением дрифт-кара среди участников личного зачета был признан «БМВ» F22 Антона Клямко.

«Его Eurofighter выделяется своей агрессивностью и острыми линиями, что как нельзя лучше передает настоящий гоночный дух машины. Эта ливрея не только привлекает внимание своим стильным дизайном, но и гармонично сочетается с характеристиками автомобиля, подчеркивая уникальность и динамичность его выступлений на трассе», — отмечает Антон Дмитриенко, с которыми солидарны и в Carville Racing. Для петербургского коллектива ливрея машины их земляка Антона Клямко тоже одна из самых ярких в серии.

А среди команд похвалы от соперников удостоился и коллектив Fresh Racing, машины которого, по мнению менеджера Takayama Forward Auto Алексея Гущина, выглядели самыми яркими и удачными по оформлению среди других участников серии. Но сезон-2024 уже практически стал историей, а к новому турниру будут созданы новые ливреи. Какая из них окажется самой яркой и стильной — узнаем уже совсем скоро!

А в эти выходные увидеть стильные дрифт-кары Takayama Forward Auto, Carville Racing, АВТОБАН AIMOL и других пилотов RDS GP и RDS Europe в расклейке сезона-2024 можно в Ростове-на-Дону на первом в истории российского дрифта Кубке России «Суперфинал РДС». Билеты в продаже, а прямую трансляцию соревнования покажет RDS TV.

Всем дрифт!

Фото: RDS GP .