Автор абсолютно идеальной квалы побил рекорд русского дрифта – и все равно проиграл финал! Как?!

От редакции : Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Здесь максимально бодро расскажут о захватывающих гонках RDS. Такой материал точно заслуживает плюса!

Досрочное чемпионство Артема Шабанова на этапе в Красноярске сняло часть интриги с заключительного уик-энда RDS GP в Санкт-Петербурге, но и без этого было нескучно. «ВТБ Финал Гран-при Российской Дрифт Серии» на классической сверхскоростной конфигурации «Игора Драйв» подарил болельщикам исторический рекорд и массу ярких моментов.

Абсолютное совершенство Царя

В том, что квалификацию можно проехать идеально на максимально возможные 100 баллов, уже не раз доказывали Дамир Идиятулин и Евгений Лосев. И до 2024 года только эти два пилота Fresh Racing имели на своем счету квалификационные победы с заветной сотней. Но под занавес сезона-2024 в сверхпочетный «клуб» ворвался Аркадий Цареградцев. Сразу в статусе абсолютного совершенства!

Аркадий Цареградцев к нескольким квалификациям на 99 баллов наконец-то добавил заветную сотню

За более чем 10-летнюю карьеру в Российской Дрифт Серии «сотка» Царю все никак не покорялась. Чемпион RDS GP-2022 трижды набирал 99 баллов только в этом году, и на финальном этапе наконец-то сложилось — долгожданные 100 баллов от судей легендарный спортсмен получил. Причем дважды! Аркадий Цареградцев стал первым за всю историю российского дрифта пилотом, кто набрал 200 баллов в сумме по итогам сольных проездов!

Царь подтвердил свой статус легенды российского дрифта — невероятные 200 баллов навсегда войдут в историю автоспорта

«Шесть сезонов я пытался «сотку» взять! Я бессчетное количество раз был очень близок к этому, три раза только в этом сезоне набирал по 99 баллов. Мы знаем, что бывали одинаковые результаты у победителей в квалификации, но ни разу это не была дважды максимально возможная оценка — это впервые в истории дрифта! Просто хорошо ехалось! Пока шла квала, я поспал и дал себе время отдохнуть и ни с кем не общался — это дало свои плоды. Впервые я попробовал это в квалификации в Красноярске и понял, что со мной это работает.

Предыдущие много-много сезонов, поскольку я обычно ехал в последней группе, то сидел, смотрел, как ребята едут, переживал, а сейчас наконец-то достиг такого уровня просветления, что будь как будет! Я выехал на старт и не понимал, как нужно рулить — просто разбирался по ситуации. С чистой головой выезжать на старт очень сложно, но надо на все наплевать и ехать в свое удовольствие», — раскрыл секрет своей результативности Аркадий Цареградцев.

Притирка Гочи к новому дрифт-кару

На контрасте с Цареградцевым завершил сезон его давний друг и соперник Георгий Чивчян. В решающей битве этапа с Дамиром Идиятулиным Гоча допустил нехарактерную для себя ошибку и стал по итогам уик-энда вторым. Для лидера Takayama Forward Auto вообще весь сезон выдался непростой — самый титулованный пилот RDS GP трижды был на подиуме, но завершил турнир без единой победы в квалификациях и парных заездах.

С каждым этапом Forward Racing RZ34 становилась все быстрее, так что в сезоне-2025 от новой машины Гочи можно ждать побед

Понятно, что ездить Гоча совсем не разучился — это нагляднейшим образом демонстрировали его проезды по ходу сезона. Объясняет этот своего рода «антирекорд» стадия притирки пилота к его абсолютно новой машине. Нет никаких сомнений, что на привычной Silvia S15 Георгий Чивчян одержал бы не одну победу, но чемпион принес сиюминутные успехи в жертву развитию новейшего спорткара Forward Racing RZ34, построенного на базе «Ниссан» 400Z. И судя по прогрессу, который пилот демонстрировал за рулем новинки от этапа к этапу, в сезоне-2025 тандем Гочи и «Ниссан» Z точно будет в числе фаворитов с первого же уик-энда.

Противостояние учителя и ученика

«Игора Драйв» располагает к агрессивному и плотному дрифту, успех которого зависит от мастерства пилотов и степени их доверия друг к другу. Когда на старт выходят напарники по команде, вопрос доверия снимается — все решает навык управления машиной. Особенно когда в стартовом створе встречаются пилоты «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» — один из самых опытных в RDS GP и один из самых юных.

Под началом опытного наставника братья Поповы прогрессируют в невероятном темпе и уже начинают побеждать Аркадия Цареградцева

Но, похоже, учительские навыки Аркадия Цареградцева оказались на высоте, раз уже его воспитанники дают своему титулованному напарнику бой! Дуэль Царя с Ильей Поповым в топ-16 стала одним из украшением уик-энда! Лидером молодой спортсмен показал себя неплохо, а преследователем был и вовсе феноменально хорош — плотно, синхронно и очень агрессивно промчал недавний дебютант Гран-при Российской Дрифт Серии. И на собственном примере доказал, какого прогресса могут добиться молодые пилоты под началом грамотного наставника.

Три «золота» Дамира Идиятулина

В сезоне RDS GP-2024 на семь этапов пришлось всего три победителя: по две победы одержали опытнейший Аркадий Цареградцев и дебютант серии Артем Шабанов, но чаще них — трижды — на верхнюю ступень пьедестала почета поднимался Дамир Идиятулин. Свою третью победу — и, вероятно, самую важную в сезоне — представитель Fresh Racing одержал на финале в Санкт-Петербурге.

Три победы сделали Дамира самым результативным пилотом сезона-2024

Шансов на чемпионство пилот лишился еще на домашнем для себя этапе в Красноярске, но на кону стояло первое в карьере Дамира вице-чемпионство и очередной титул в командном зачете для Fresh Racing. На результат команд напрямую влияли очки пилотов на «Игора Драйв». Казалось, что ситуация складывается не в пользу Fresh Racing, которая в топ-8 вывела всего одного своего спортсмена, а TimeUp — соперник в борьбе за титул — оказалась представлена двумя.

Впервые в карьере Идиятулин стал вице-чемпионом, а кроме того принес своей команде очередной титул

Но этого оказалось недостаточно. В полуфинале Дамир Идиятулин в пятый раз в сезоне встретился с Артемом Шабановым и одержал победу — счет 4 х 1 в пользу Дамира в этом ставшем уже принципиальным соперничестве. Идиятулин вышел в финал, где взял верх над Георгием Чивчяном. Выигранного этапа хватило, чтобы обеспечить команде Fresh Racing титул, а самом Дамиру — второе место в личном зачете. Пилот, одержавший больше всех побед за год, стал только вице-чемпионом — столь дорого ему обошелся вылет в топ-32 на первом этапе сезона.

Битвы напарников от топ-32 до топ-8

На протяжении всего уик-энда в Санкт-Петербурге зрители становились участниками внутрикомандных сражений, остроте которых могли бы позавидовать многие. Обычно в топ-32 сетка парных заездов сводит фаворитов с не самыми сильными участниками, что сказывается на зрелищности заездов. Но когда на ранней стадии встречаются напарники по команде, которые «вкатаны» и доверяют друг другу, то получаются мощнейшие дуэли.

Cразу четыре команды в Санкт-Петербурге провели дуэли напарников

Началось все на стадии топ-32, где сошлись пилоты Carville Racing Антон Козлов и Никита Шиков — сильнейшим в этой битве стал вице-чемпион RDS GP 2023 Козлов. В топ-16 схлестнулись Аркадий Цареградцев и Илья Попов из «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт». На стадии топ-8 сошлись друг с другом пилоты Takayama Forward Auto Георгий Чивчян и Роман Тиводар, а также представители TimeUp Артем Шабанов и Леонид Шнайдер. Каждая дуэль носила принципиальный характер, поскольку всем пилотам хотелось показать максимально высокий результат под занавес сезона.

Полный обзор этапа и судейских решений в этом видео:

Сезон завершен. Впереди — «Суперфинал РДС»!

По итогам сезона Артем Шабанов стал чемпионом RDS GP в личном зачете — этот престижнейший титул дебютант серии завоевал с первой попытки, отметившись беспрецедентной для российского дрифта серией из пяти подиумов подряд (за что получил еще и спецприз «Boss of all bosses»).

Дамир Идиятулин, одержав больше всех побед в течение сезона, впервые в своей карьере стал вице-чемпионом RDS GP. Аркадий Цареградцев занял третье место, добившись на последнем этапе исторического для Российской Дрифт Серии достижения — две «сотки» в квалификации.

В командном зачете Fresh Racing в плотной борьбе на «Игора Драйв» вырвала чемпионство, а молодая команда TimeUp в свой второй сезон в RDS GP ворвалась в число лидеров турнира, став ивице-чемпионом. Георгий Чивчян, Роман Тиводар и Тимофей Добровольский принесли Takayama Forward Auto третье место.

Дамир Идиятулин, Артем Шабанов и Аркадий Цареградцев — тройка лучших пилотов RDS GP 2024 (на фото слева направо)

Открытием сезона RDS GP можно с полным правом назвать Илью Полищука и команду Predator Drift Team, участников по уайлд-кард на третьем этапе турнира. На «обратной» конфигурации «Игора Драйв» в июне и пилот, и команда заняли третье место. Этого разового выступления хватило, чтобы Илья Полищук в личном зачете стал 21-м, а Predator Drift Team — 8-й среди команд.

TimeUp, Fresh Racinb и Takayama Forward Auto в топ-3 лучших команд RDS GP 2024 (на фото слева направо)

Вторая «часть» противостояния представителей RDS GP и RDS Europe намечена на 5–6 октября в Ростове-на-Дону, где пройдет первый в истории российского дрифта Кубок России «Суперфинал РДС». Он станет высшим и самым статусным официальным соревнованием по этой дисциплине автоспорта в стране, а обладатель Кубка, которого определят из сильнейших пилотов двух серий, — лучшим дрифт-спортсменом России сезона-2024.

«Финальный этап RDS GP, несмотря на отсутствие интриги в личном зачете, получился невероятным! Пилоты выложились по полной в борьбе за титул в командном первенстве, но даже не это главное, а та самоотдача, с которой проходил практически каждый заезд. Такого количества синхроннейших, суперблизких парных заездов, наверное, нет ни в одной серии в мире. То, что наши пилоты показывали в топ-16, в топ-8 и вплоть до финала, – никакими словами не описать. Эту безумнейшую энергетику, исходившую от гоночной дорожки, прочувствовали все, кто был на трибунах, – я был в восторге! Уверен, что на «Суперфинале РДС» в Ростове-на-Дону, куда приедут сильнейшие спортсмены RDS GP и RDS Europe, мы увидим еще более фееричное зрелище!» – отметил Дмитрий Добровольский, руководитель Российской Дрифт Серии.

Всем дрифт!

Фото: RDS GP.