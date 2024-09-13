Новый чемпион нашего дрифта раскалил битву сибиряков и москвичей. Столица теперь побеждает?

От редакции : Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Здесь максимально авторитетно расскажут о знаковом уик-энде RDS. Такой материал точно заслуживает плюса!

Уик-энд Гран-при Российской Дрифт Серии в Красноярске – всегда событие знаковое, но в 2024 году сентябрьский этап на «Красном Кольце» выдался особенно интригующим.

Если не считать 2020 года, принесшего чемпионство украинцу Алексею Головне, и сезона-2021, когда титул RDS GP взял ирландский легионер Джек Шанахан, интрига в чемпионской гонке Российской Дрифт Серии зачастую сводилась к тому, кто из сибиряков станет сильнейшим. Ничего удивительного в этом нет, поскольку отечественный дрифт бурно развивался именно в Красноярске на «Красном кольце», которое подарило нам массу сильных пилотов – Георгий Чивчян, Аркадий Цареградцев, Дамир Идиятулин и Евгений Лосев год за годом бьются за титул. Но пока заветную высоту покорили только Гоча, ставший 4-кратным чемпионом, и Царь, выигравший RDS GP в 2022 году.

А ведь было время, когда принципиальными соперниками сибиряков были представители Москвы – знаменитые «ЖэЖэ» в лице чемпионов Евгения Ружейникова и Евгения Сатюкова, а также Андрей Песегов, Федор Воробьев и Никита Шиков. Но с тех славных времен одни завершили спортивную карьеру, другие пока не могут навязать борьбу грандам из Сибири... И в сезоне-2024 защитить честь столичного дрифта выпало сенсационному дебютанту RDS GP, который впервые за 8 лет – с 2016 года! – вернул титул Российской Дрифт Серии в Москву!

Артем Шабанов – 10-й чемпион Российской Дрифт Серии

Таких дебютов не было не то что давно, а вообще никогда за 15 лет существования Российской Дрифт Серии. Молодой пилот TimeUp в 2024 году установил рекордную серию из пяти подряд подиумов, а в Красноярске, за этап до конца турнира, оформил чемпионство – в свой первый же сезон в RDS GP! Если вспомнить, что в последние годы обладателя первого места по итогам сезона определяли в последний уик-энд, это тоже знаковое достижение.

Cтарая «Супра» до сих пор способна выигрывать титулы в дрифте

Впрочем, многое на «Красном Кольце» зависело не столько от самого Артема Шабанова, сколько от его главного соперника по чемпионской гонке – Дамира Идиятулина. Оба претендента на титул прошли сквозь сито топ-32, одержали победы в топ-16, чтобы в топ-8 сетка парных заездов свела их друг с другом. Победителем из этой дуэли вышел Дамир, но и это не обещало ему сохранения шансов на титул. Чтобы побороться за чемпионство, Идиятулину надо было непременно выиграть этап… Но не удалось – красноярский пилот стал вторым, так что титул от него ускользнул.

Артем Шабанов с первой же попытки смог стать чемпионом RDS GP

Артем Шабанов стал десятым по счету чемпионом Российской Дрифт Серии! Пилот TimeUp хоть и прервал свою беспрецедентную серию из призовых подиумов подряд, но смог выполнить главную задачу и обеспечить себе титул. Первый для себя, первый для команды и первый за многие годы для спортсменов из Москвы, что делает эту награду особенно ценной и выводит противостояние столичных и сибирских пилотов на новый уровень.

Первый в RDS GP подиум Максима Гроссмана

Вылет Артема Шабанова из борьбы на стадии топ-8 не прервал череду подиумов для команды TimeUp. Впервые в своей карьере в RDS GP в тройку лучших по итогам парных заездов заехал Максим Гроссман. Опытный пилот, который не раз выигрывал зимние состязания по дрифту в Красноярске, на домашней трассе наконец-то открыл счет своим призам в главной летней серии России.

Команда TimeUp набрала обороты и теперь способна бороться даже с самыми титулованными пилотами

На «Красном Кольце» Гроссман сразу заявил о себе в квалификации – 99 баллов из 100 наравне с Георгием Чивчяном и Аркадием Цареградцевым. Третье место. Ну а дальше сибиряк был просто неудержим, победив сначала Дениса Мигаля, а потом и вице-чемпиона RDS GP 2023 Антона Козлова. В полуфинале Гроссман уступил Цареградцеву, но зато в сражении за третье место смог взять верх над Гочей, что дорогого стоит!

Максим Гроссман на домашней трассе завоевал свой первый подиум в RDS GP

Подиум Максима обеспечил TimeUp шесть из шести возможных финишей в топ-3 в парных заездах в сезоне-2024, а заодно позволил укрепиться на лидирующей позиции в командном зачете. Отрыв от Fresh Racing есть, хоть и не очень велик. Судьба титула решится только на финале в Санкт-Петербурге – у молодого коллектива есть все шансы в этом году взять оба чемпионства RDS GP!

Первая победа нового спорткара Гочи в квалификации RDS GP

В 2024 году Георгий Чивчян учит ездить свой новый проект Forward Racing RZ34, подготовленный к старту нового сезона. Самый титулованный пилот российского дрифта первым в стране построил дрифт-кар на базе нового «Ниссан» Z, так что вместе со своим детищем проходит через все фазы становления и взросления проекта. На домашней трассе Гоча впервые за рулем новинки выиграл квалификацию.

Гоча и новый «Ниссан» покорили очередную высоту, впервые совместно выиграв квалификацию

Судьбу первой строчки в протоколах субботних сольных проездов решили… 0,5 балла в худшей попытке! Все потому, что сразу три пилота: Максим Гроссман из TimeUp, Аркадий Цареградцев из «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» и Георгий Чивчян из Takayama Forward Auto – лучшим проездом заслужили от судей по 99 баллов. При таком равенстве ранжировать спортсменов пришлось по второй попытке, которая для спортсменов сложилась на 94,5 балла, 95,5 баллов и 96 баллов соответственно.

Топ квалификационных заездов в этом видео (победная попытка Гочи на 07:50)

Выиграв на «Красном Кольце» квалификацию, Гоча сделал серьезную заявку на победу на этапе, но... не сложилось. Четырехкратный чемпион RDS GP допустил осечку в заезде с Дамиром Идиятулиным в полуфинале, а потом совершил редкую для себя ошибку в дуэли с Максимом Гроссманом за третье место, оставшись без подиума. Но у Георгия Чивчяна в запасе есть еще один этап, чтобы взять-таки дебютную для Forward Racing RZ34 победу в парных заездах.

Сверхплотная дуэль Аркадия Цареградцева и Романа Тиводара

В том, что Аркадий Цареградцев и Роман Тиводар умеют ездить агрессивно, синхронно и плотно, сомнений ни у кого в RDS GP нет. Своими победами в парных заездах оба пилота уже давно доказали, что по праву занимают место в элите российского дрифта. И словно желая напомнить об этом зрителям Российской Дрифт Серии, пилоты выдали одну из самых ярких дуэлей сезона.

Роман Тиводар был хорош в роли и лидера, и преследователя...

Сетка парных заездов свела Аркадия и Романа в топ-8, причем бороться спортсменам предстояло на влажной от моросящего дождя трассе. Можно было ожидать – и никто бы пилотов за это не осудил! – максимально аккуратного и безопасного проезда. Но не для того Цареградцев и Тиводар приехали в Красноярск, чтобы осторожничать! Роман блестяще проехал в роли преследователя, а затем Царь выдал настоящий мастер-класс – за Тиводаром Цареградцев ехал так плотно, что контакты казались неминуемыми, но все же их удавалось раз за разом избегать.

...но и Аркадий Цареградцев проехал феноменально хорошо в обоих амплуа

Дуэль, которая сделала бы честь финалу, принесла победу Царю, но проигравших в этом заезде не было точно – Роман Тиводар наглядно продемонстрировал потенциал чемпионской езды, на которую он способен, если бы ему сопутствовало чуть больше удачи. Эта битва в Красноярске точно войдет в историю российского дрифта!

Фестиваль крэшей имени братьев Поповых

Пока их играющий тренер Аркадий Цареградцев демонстрировал мастерство плотной борьбы на грани контакта в заезде с Романом Тиводаром, юные пилоты «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» один за другим отметились зрелищным тараном своих соперников. Первым аварию устроил Владислав Попов, в топ-32 протаранив Никиту Шикова на постановке – пилот Carville Racing на израненной машине на старт второго заезда все-таки вышел, а вот его визави оформил технический сход.

Владислав Попов стал автором зрелищного инцидента, выбив с трассы Никиту Шикова

В топ-16 «подвиг» брата повторил Илья Попов, который все так же на постановке неслабо приложился о машину Романа Тиводара. Представитель Takayama Forward Auto словно бы проигнорировал сильный контакт и довел дело до победы, а вот механикам «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» пришлось чинить уже второй из трех автомобилей команды. Затем почин братьев Поповых поддержали пилоты из LUKOIL Racing Drift Team и АВТОБАН AIMOL.

Илья Попов с меньшим уроном, но не менее ярко, врезался в Романа Тиводара

У красно-белой команды отличились сразу двое: Андрей Астапов врезался в Артема Шабанова, а Григорий Гусев почти сумел выбить Гочу. У бело-синего коллектива Сергей Сак предпринял попытку вынести с трассы Царя, а Сергей Кузнецов приложился о машину Антона Козлова. Потом уже сам Козлов врезался в Максима Гроссмана, а череду контактов красноярского этапа завершил Евгений Лосев, который не смог избежать столкновения с автомобилем Георгия Чивчяна.

RDS GP 2024. Личный зачет после шести этапов, топ-5:

RDS GP 2024. Командный зачет после шести этапов, топ-5:

Сезон Гран-при Российской Дрифт Серии близок к своему завершению – в 2024 году в календаре RDS GP остался один этап, который примет Санкт-Петербург. На классической версии трассы «Игора Драйв» 21 и 22 сентября состоится финал чемпионата, по итогам которого и будет определено окончательное положение в турнирной таблице в личном и командном зачетах. Билеты в продаже, а прямую трансляцию покажет RDS TV.

Всем дрифт!

Фото: RDS GP.