🙀Пятилетний в «Ламбе» жмет 312 км/ч! Это чемп мотогонок из Турции натаскивает сына

Турецкий мотогонщик, бизнесмен и политик Кенан Софуоглу удивил мир, усадив за руль гоночного авто пятилетнего сына Зейна. И нет, вам не показалось. Ребенок, который еще даже не пошел в школу, собственноручно управлял машиной, сидя при этом в детском сидении – разогнался до 312 км/ч, а затем еще и подрифтил! Без помощи отца, который сидел на пассажирском сидении.

Кто такой Кенан Софуоглу?

Выходец из гоночной семьи известных в своем регионе автодилеров (все его братья, отец и дед торговали авто- и мототехникой и где-то гонялись хотя бы на среднепрофессиональном уровне) 16-летнем возрасте турок впервые поучаствовал в серьезных соревнованиях – Чемпионате Турции в классе «Суперспорт» (одинаковые по мощности и оборотам заводские байки с моторами объемом 300 кубиков с минимальными доработками – фактически третья по уровню скорости категория мотогонок). Два года спустя его привлекли в Чемпионат Европы, где Софуоглу за два сезона финишировал в общем зачете вторым и третьим. Следующая ступенька − чемпионат мира (там же выступал звезда MotoGP британец Кэл Кратчлоу, у него одно чемпионство), в котором более серьезные мотоциклы мощностью от 600 до 955 см³.

В этом классе на второй сезон Кенан Софуоглу выиграл пять из восьми гонок, установив рекорд и взяв чемпионский титул. Он повторил победы в общем зачете в 2010, 2012, 2015 и 2016 годах – больше всех за всю историю серии.

В 2008 году турок отлучался в более элитный и продвинутый «Супербайк», но за 23 старта на «Хонде» не набрал ни одного очка. Чуть более успешными выдались два сезона в Moto2 (аналог «Формулы-2» для MotoGP) − 16 заездов, 1 подиум. До элиты MotoGP Софуоглу не дошел, но на своем уровне стал известен жесткими и агрессивными гонками. Вряд ли соперники на трассе были в восторге от такого стиля.

Пока трудно судить о том, каким на трассе будет Зейн Софуоглу, но очевидно, что его отец пытается привить пятилетнему сыну способность постоянно быть на пределе.

Уже в три года парень гонял на «Феррари» по картинговой трассе, на которой Кенан тренирует своих подопечных.

Кроме этого Зейн уже успел поучаствовать в картинговых гонках и впечатлил за рулем небольших двухтактных мотоциклов.

Все эти успехи подсвечиваются родителями в специально созданном аккаунте в социальных сетях, что принесло парню невероятную популярность. На сегодня на него подписано 3,5 млн человек, а новое видео привлекло огромное внимание.

«5 лет и 128 дней − набрав скорость 312 км/ ч, Зейн стал самым быстрым ребенком в мире 👊» − написал в аккаунте сына под видео счастливый отец.

Несколько лет назад тогда еще 37-летний Кенан Софуоглу сел на свой «Кавасаки» Ninja H2 R и установил рекорд, проехав со скоростью 400 км/ч. Видимо его вдохновил тот успех и дождавшись, когда младший сын подрастет, он решился на еще один.

Софуоглу не только делает из сына популярного блогера, но и обучает

Кажется, Кенан вдохновился примером Йоса Ферстаппена и отца юной японской пилотессы Дзюдзю Ноды, с 11 лет гонявшей в формульных болидах , и решил даже превзойти их, сразу занявшись ваянием из младшего сына гоночного терминатора. Ведь одними красивыми видео дело не ограничивается: турецкий гонщик передает 5-летнему Зейну все возможные ценнейшие знания – например, об устройстве гоночного карта. Около четырех месяцев назад отец разместил видео, на котором они с нуля собирают технику из составляющих – сути, это адаптированное LEGO.

В дальнейшем такие навыки помогают быстрее определить, что в карте работает неправильно, что нужно поменять или улучшить – например, бывший пилот «Ф-1» Роберт Кубица часто вспоминает, как эти знания помогали ему в карьере . У поляка не было денег на продвижение, и он подрабатывал настройщиком и тренером у богатых гонщиков собственных команд.

К тому же, Зейн уже коллекционирует всю возможную технику для расширения адаптивности – еще одного важнейшего фактора для продвижения по любой гоночной лестнице.

Чем он уже научился к пяти годам? Готовьте пальцы на руках. Обычный автомобиль и мотоцикл вы уже видели. Кроме этого на всей этой технике парень умеет выполнять различные трюки, которым его обучил отец.

Багги.

Трицикл.

Гидроцикл.

Квадроцикл.

А на чем умели ездить вы в пять лет? Пишите в комментариях.

Как это вообще допустили?!

Пока не совсем понятно, кто фиксировал происходящее, но факт есть факт − пятилетний ребенок управлял «Ламборгини» с V12 на скорости 312 км/ч.

С моральной и юридической точки зрения не ясно, кто мог разрешить несовершеннолетнему ребенку, который еще ходит в детский сад, управлять огромным и мощным автомобилем – не существует такой лицензии под эгидой ФИА или ФИМ. Тем не менее, все машины из видео принадлежат именно Кенану или его дилерским компаниям, а заезды проводятся явно в формате частных трек-дней: то есть регуляторам и не сообщают, что на них происходит. Примут ли они меры в случае наводки?

Юридические последствия от государства тоже неясны: в 2018 году гонщик избрался от правящей Партии справедливости и развития Эрдогана в Меджлис (национальный турецкий парламент) от своей провинции Сакарья. Там он вообще достаточно влиятелен, да и на государственном уровне – тоже: на первый день сессии турецкого парламента экс-мотогонщик приехал на своем «Ламборгини» Aventador и припарковал его на месте оппозиционного депутата. Софуоглу раскритиковали не только за то, что он поставил авто на чужую парковку, но и за слишком дорогую машину. Кенан парировал, что его атакуют только из-за партийной принадлежности, а стоимость средства передвижения − предлог.

Похоже, перед ним раскинулась полная свобода натаскивать сына как угодно. Будете следить за его успехами?

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Фото: instagram.com/kenansofuoglu ; East News /KARIM JAAFAR / AFP