Думы о контрактах. Кто станет напарником Алонсо в «Феррари» в 2014 году?

В Италии был поздний вечер. Где-то в глубине базы в Маранелло в своем офисе сидел пожилой человек, внимательно изучая какие-то бумаги, разложенные перед ним на массивном письменном столе. Человеком этим был кардинал Ришелье Лука ди Монтеземоло – человек, от которого в легендарной «Феррари» зависит практически все. Размышлял отец итальянского семейства над тем, кого же все-таки стоит отправить в захватывающее, опасное и интригующее путешествие по сезону-2014 в качестве верного напарника для бессменного лидера и флагмана Скудерии последних лет Фернандо Алонсо…

Перед господином ди Монтеземоло стоит непростой выбор. За многие годы, что в конюшне провел Михаэль Шумахер, «Феррари» привыкла побеждать: переламывать соперникам хребет, втаптывать их в раскаленный асфальт трасс без жалости и тени сомнений. Однако в последние сезоны все изменилось. Пальму первенства нагло перехватили богатые выскочки из Австрии, а «Феррари» осталось лишь в отчаянии биться головой в наглухо закрытую дверь, за которой теперь хранятся главные трофеи «Ф-1»: забавная, но от этого не менее вожделенная вазочка за победу в личном зачете, и столь важный и желанный Кубок конструкторов.

Пробить потолок можно лишь внеся изменения в стратегию наступления на редуты армии «Красных быков», возглавляемой полысевшим гением диффузоров и аэродинамики

Могущественный кардинал прекрасно понимает, что руководимая им конюшня в своем нынешнем составе уперлась в потолок, и пробить его можно лишь внеся изменения в стратегию наступления на редуты армии «Красных быков», возглавляемой полысевшим гением диффузоров и аэродинамики. Кое-что ди Монтеземоло сделать уже успел: в частности переманил у соседей британского гуру Джеймса Эллисона. Но Лука как никто другой знает, что титулы выигрываются на трассе, и поэтому должен сделать решающий выбор. Ведь не стоит забывать и о том, что в следующем году изменятся и правила игры… Нет, в такой ситуации рисковать нельзя.

Фелипе Масса

Бразилец прекрасно знаком ди Монтеземоло, он уже долгое время является частью семьи, и однажды даже сумел захватить для Скудерии желанный титул – правда всего через несколько секунд команда осознала, что заветную вазу придется отдать одному наглому британцу. С тех памятных времен успело утечь много воды: с каждым годом Масса становился медленнее, да и шальная пуля, по иронии судьбы выпущенная в стычке под Будапештом прежним оруженосцем главной примы «Феррари», не добавила бразильцу уверенности в собственных силах.

Ди Монтеземоло понимает, что Масса является чуть ли не идеальным оруженосцем для испанского лидера Скудерии. Но также Лука понимает и то, что за это приходится платить. О причинах неудач Фелипе можно долго и нудно спорить, но чуть ли не самый важный факт заключается в том, что Масса в последние годы недостаточно хорош, и расплачиваться за это приходится команде. Ведь именно «Феррари» раз за разом недосчитывается золотых монет, которые старый и могущественный скряга Экклстоун раздает командам по итогам Кубка конструкторов.

«Да», – подумал ди Монтеземоло, – «Пришло время что-то менять».

Вероятность подписания контракта: 20 процентов.

Кими Райкконен

«Знакомые все лица», – подумал Лука, когда ему на глаза попалась папка с досье на бывшего сотрудника. Расставание с Райкконеном прошло не лучшим образом, команда и пилот пошвырялись друг в друга обвинениями различной степени тяжести, после чего флегматичный финн сгреб в охапку полагающиеся ему по контракту мешки с золотом и отбыл в неизвестном направлении. Осадок у обеих сторон без сомнения остался.

Тем не менее, покуролесив в ралли пару лет, финну это быстро надоело, и он решил во второй раз вступить в реку, в которой ранее чуть не утонул. Возвращение на поле боевых действий, что и говорить, получилось триумфальным. Кими удалось разогнать болид пригревшего его под своим крылом «Лотуса» до заоблачных скоростей, попутно покорив сердца многих болельщиков своей фирменной непосредственностью. При этом главной особенностью Райкконена является феноменальная стабильность – недаром именно Кими покорился рекорд Михаэля Шумахера по количеству гонок, в которых он неизменно зарабатывал очки.

Прибытие Кими может сильно не понравиться вожаку стаи: Фернандо Алонсо привык к тому, что по первому же требованию команда беспрекословно задвигает напарника под табурет

«То, что надо», – подумал Лука, – «Теперь-то мы отнимем Кубок конструкторов у этих австрияк!». Но тут же осекся.

Вариант с Райкконеном хорош практически всем, но есть одна вещь, которая отпугивает ди Монтеземоло от того, чтобы с распростертыми объятиями поприветствовать в своей цитадели финского блудного сына. Прибытие Кими может сильно не понравиться вожаку стаи – ведь Фернандо Алонсо привык к тому, что по первому же требованию команда беспрекословно задвигает напарника под табурет. С Кими же это не сработает…

«Да, разжигать междоусобную войну – это весьма рискованно. Но подумать стоит», – решил Лука, и отложил дело Райкконена в сторону.

Вероятность подписания контракта: 30 процентов

Нико Хюлькенберг

«Вот тот, кто нам нужен», – сразу подумалось ди Монтеземоло после изучения дела настырного немца из «Заубера».

Вариант с приглашением Хюлькенберга, действительно, кажется чуть ли не идеальным решением. Из новой плеяды молодых гонщиков Нико выгодно отличается от конкурентов стабильностью, скоростью, отсутствием неожиданных приступов психоза (большой привет Пересу, Грожану и Мальдонадо) и готовностью сделать следующий шаг по лестнице, ведущей на формульный Олимп. При этом парень рвется попасть в топ-команду, но не будет сразу качать права, если руководство вдруг попросит его подвинуться на трассе, дабы помочь испанскому напарнику в очередной погоне за Феттелем.

Нико нужна быстрая машина, он хочет проявить себя с лучшей стороны, и при этом ранее не был уличен в излишнем эгоизме. Еще одним фактором в пользу немца является его возраст. При должном подходе из Хюлькенберга можно вырастить замену Фернандо Алонсо, когда тот через несколько лет начнет сдавать в силу возраста.

«Пожалуй, к этому пареньку действительно стоит присмотреться внимательнее. Из него может выйти толк», – решил Лука, оставив на титульной странице папки соответствующую пометку.

Вероятность подписания контракта: 45 процентов

Жюль Бьянки

«Талантливый юноша», – подумалось Луке, когда итальянец пробежался глазами по биографии знакомого ему гонщика, который был взращен в Академии «Феррари».

Бьянки действительно талантлив, и в первой половине сезона произвел своими выступлениями настоящий фурор. Талантливому французу раз за разом удавалось выжимать из отдаленного подобия гоночного болида – который ему вручили в «Марусе» – намного больше, чем то, на что тот способен. Из всех новичков «Формулы-1» именно Бьянки пока оставляет наиболее благоприятное впечатление, и потенциал француза виден невооруженным глазом.

Через пару лет, когда Бьянки научится регулярно кусать фаворитов за пятки, его обязательно позовут в Скудерию. Но не сейчас.

Однако именно в этих словах – новичок и потенциал – и кроется главная проблема. Бьянки талантлив, но ему катастрофически не хватает опыта. Он быстр, но пока только в «Марусе», где на него не давит колоссальный груз ответственности, который обязательно появится при переходе в «Феррари».

Бьянки пока просто не готов. Гораздо более вероятным кажется переход в более серьезную конюшню – например в «Заубер». Хотя весьма высока вероятность и того, что в следующем сезоне Жюль продолжит выступать за «Марусю». Не зря ведь с 2014 года болиды русско-английской команды будут оснащаться двигателями «Феррари». Через пару лет, когда Бьянки научится регулярно кусать фаворитов за пятки, его обязательно позовут в Скудерию. Но не сейчас.

«Подождите, молодой человек, ваше будущее еще не наступило», – подумал с умиротворением Лука, бережно кладя папку в сейф.

Вероятность подписания контракта: 5 процентов

Кажется, что просидев ночь в своем кабинете, могучий кардинал принял окончательное решение. А как кажется вам?

Фото: Fotobank/Getty Images/Clive Mason, Clive Mason, Mark Thompson

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