Формула-2. Канада. Стенсхорне выиграл 2-ю гонку, Данн – 2-й, Мини – 3-й, Цолов – 4-й, Херта – 8-й, Камара – 14-й

Стенсхорне стал сильнейшим по итогам главной гонки «Ф-2» в Канаде.

Пилот «Родена» Мартиниус Стенсхорне выиграл основную гонку «Формулы-2» в Монреале.

Победа стала первой для норвежца на данном уровне. Второе место занял его напарник Алекс Данн, третьим финишировал Габриэле Мини из «МП Моторспорт».

Один из лидеров сезона Никола Цолов («Кампос ») откатился в число аутсайдеров из-за столкновения с соперником, но затем добрался до четвертой позиции. Гонщик «Хайтека» Колтон Херта прорвался с 19-го стартового места до восьмого. Пилот «Инвикты» Рафаэл Камара после контакта и разворота финишировал 14-м с отставанием в три круга от лидера.

Обладатель поула Лауренс ван Хупен сошел – пилот «Трайдента » врезался в «Стену чемпионов», лидируя в гонке. Заезд прерывали выездами машины безопасности. Всего до финиша из-за аварий и поломок не добрались семь спортсменов.

Мини сохранил первую позицию в чемпионате – на его счету 57 очков. В топ-5 также входят Цолов (47), Камара (36), Стенсхорне (35) и ван Хупен (33).

