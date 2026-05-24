  • Формула-2. Канада. Стенсхорне выиграл 2-ю гонку, Данн – 2-й, Мини – 3-й, Цолов – 4-й, Херта – 8-й, Камара – 14-й
Стенсхорне стал сильнейшим по итогам главной гонки «Ф-2» в Канаде.

Пилот «Родена» Мартиниус Стенсхорне выиграл основную гонку «Формулы-2» в Монреале.

Победа стала первой для норвежца на данном уровне. Второе место занял его напарник Алекс Данн, третьим финишировал Габриэле Мини из «МП Моторспорт».

Один из лидеров сезона Никола ЦоловКампос») откатился в число аутсайдеров из-за столкновения с соперником, но затем добрался до четвертой позиции. Гонщик «Хайтека» Колтон Херта прорвался с 19-го стартового места до восьмого. Пилот «Инвикты» Рафаэл Камара после контакта и разворота финишировал 14-м с отставанием в три круга от лидера.

Обладатель поула Лауренс ван Хупен сошел – пилот «Трайдента» врезался в «Стену чемпионов», лидируя в гонке. Заезд прерывали выездами машины безопасности. Всего до финиша из-за аварий и поломок не добрались семь спортсменов.

Мини сохранил первую позицию в чемпионате – на его счету 57 очков. В топ-5 также входят Цолов (47), Камара (36), Стенсхорне (35) и ван Хупен (33).

Опубликовал: Михаил Ширяев
Формула-2
Классная гонка, много борьбы, много сходов и СК. Как же жаль Ван Хупена, но сам виноват. Камара вообще что-то из аркадных гонок исполнил. Цолов, казалось, провалился после тарана Майни, но повезло доехать в очках. У Дюрксена как пошло вчера криво, так и сегодня, пока не хватает стабильности.

Впервые за долгое время искренне хотел ещё хотя бы на кругов 10-15 больше посмотреть 😁
ОтветDzeko
я вот одно не понял почему Маини не наказали за таран Цолова! или
я что-то упустил?
ОтветKudim41
Да я тоже не видел штрафа, странно
Какие-то пока непонятные ощущения от состава в этом сезоне. Взять, например, текущое положение в ЛЗ.
Мини - просто доезжала, что в Ф3, что в Ф2. Вообще не интересно за ним следить, результат это определенный дает, но не вижу его вообще в Ф1
Цолов - вот он точно быстрый, но иногда странные решения принимает. Ну и 3 сезона в Ф3 это не показатель топ-таланта, хотя он еще достаточно молод.
Камара - точно талантливый, но сегодня что не атака, так глупость рискованная. Аж команда не выдержала, сделала втык по радио. Одно дело в Ф3 забирать поулы и быть на голову выше остальных, другое дело в Ф2, где конкуренция выше. Все равно верю в него, но надо взрослеть.
Стенсхорн - надо присмотреться, сегодня был хорош, но пока общая история в молодежке не впечатляет
Ван Хупен сегодня все наглядно показал..
Кто еще? Данн? Достаточно зрелый и быстрый, но так и не стал стабильным.
Херта - уже и так понятно.
Сезон еще только начался, но пока немного тревожно за будущие кадры для Ф1
Ответvoroninboris
Цолов ,если не ошибаюсь в 1-м своем сезоне в Ф-3 буквально 1-2 гонки провел?
Хаотичная гонка, результат которой совершенно не отражает соотношение сил в пелетоне. Зато было весело :)
