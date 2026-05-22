Формула-2. Канада. Ван Хупен выиграл квалификацию, Камара – 2-й, Цолов – 4-й, Мини – 10-й, Херта – 21-й
Ван Хупен взял поул «Ф-2» в Канаде.
Лауренс ван Хупен выиграл квалификацию «Формулы-2» в Монреале.
Пилот «Трайдента» на последних секундах сессии опередил гонщика «Инвикты» Рафаэла Камару и Алекса Данна из «Родена». Поул-позиция стала для нидерландца первой на данном уровне.
Лидер сезона Никола Цолов («Кампос») показал четвертое время, Габриэле Мини («МП Моторспорт») – десятое. Гонщик «Хайтека» Колтон Херта занял 21-е место.
Опубликовал: Михаил Ширяев
