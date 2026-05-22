Гран-при Канады-2026. Расписание трансляций
Спортс’’ представляет календарь 5-го этапа сезона-2026 «Ф-1» – Гран-при Канады.
Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль
22-24 мая 2026 года
Расписание трансляций
Пятница
Практика: 19:30 🌤️
Квалификация к спринту: 23:30 🌤️
Суббота
Спринт: 19:00 🌤️
Квалификация: 23:00 🌤️
Воскресенье
Гонка: 23:00 ☁️
Расписание сессий «Формулы-2»
Пятница
Практика: 17:05
Квалификация: 21:00
Суббота
1-я гонка: 21:10
Воскресенье
2-я гонка: 19:05
время московское
