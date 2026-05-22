0

Гран-при Канады-2026. Расписание трансляций

Спортс’’ представляет календарь 5-го этапа сезона-2026 «Ф-1» – Гран-при Канады.

Гран-при Канады

Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль

22-24 мая 2026 года

Расписание трансляций

Пятница

Практика: 19:30 🌤️

Квалификация к спринту: 23:30 🌤️

Суббота

Спринт: 19:00 🌤️

Квалификация: 23:00 🌤️

Воскресенье

Гонка: 23:00 ☁️

Расписание сессий «Формулы-2»

Пятница

Практика: 17:05

Квалификация: 21:00

Суббота

1-я гонка: 21:10

Воскресенье

2-я гонка: 19:05

время московское

Рейтинг силы в обновленной «Ф-1»: «Мерседес» растерял преимущество?

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФормула-2
logoФормула-1
Гран-при Канады

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Джордж Расселл: «Вольфф всегда давал пилотам равные возможности – можно это увидеть на примере Хэмилтона и Росберга»
13 минут назад
Лиам Лоусон о письме Брауна в ФИА: «Рейсинг Буллз» делает все в пределах правил. Это самое главное»
56 минут назад
ФИА предложила сократить дистанцию гонок в 2027-м в качестве компромисса для изменения моторов в 2028-м (AMuS)
сегодня, 14:02
Аяо Комацу: «Многие японские сайты очень охотно пишут всякое дерьмо про то, что «Хаас» хочет подписать Цуноду»
сегодня, 12:54
Пьер Гасли о дождевых тестах на трассе «Маньи-Кур»: «Вы будете шокированы, когда узнаете результаты»
сегодня, 12:03
Изменение моторов «Ф-1» могут отложить на 2028 год из-за разногласий между производителями (The Race)
сегодня, 11:36
Аяо Комацу о слухах про конфликт с Оконом: «Хотите писать такое дерьмо? Пожалуйста. Но ###### # ###, разве это журналистика?»
сегодня, 10:42
Джордж Расселл: «Все эти слухи в прессе для меня просто шум»
сегодня, 10:04
Льюис Хэмилтон о примере Ферстаппена: «Не считаю для себя участие в гонке на «Нюрбургринге» обязательным»
сегодня, 09:28
Норрис посвятил шлем борьбе с деменцией: ливрея показывает здоровый и поврежденный мозг
сегодня, 09:05Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
18 мая, 11:42
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
18 мая, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 мая, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Рекомендуем