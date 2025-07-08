Хюлькенберг – лучший пилот Гран-при Великобритании по версии сайта «Ф-1», Норрис сравнялся с Ферстаппеном по среднему баллу за сезон
Официальный портал «Формулы-1» опубликовал рейтинг пилотов на Гран-при Великобритании.
После каждого этапа пять экспертов выставляют оценки спортсменам по десятибалльной шкале с учетом выступлений по ходу всего уик-энда, средний показатель идет в рейтинг.
Гонщику «Заубера» Нико Хюлькенбергу, завоевавшему первый подиум в карьере, не хватило 0,2 балла до идеальной отметки. В топ-3 также попали победитель и призер заезда – Ландо Норрис и Оскар Пиастри из «Макларена».
Действующий чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл») разделил седьмую строчку с пилотом «Уильямса» Алексом Албоном.
Рейтинг гонщиков на Гран-при Великобритании (сайт «Формулы-1»)
1. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 9,8
2. Ландо Норрис («Макларен») – 9
3. Оскар Пиастри («Макларен») – 8,4
4-5. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 8,2
4-5. Пьер Гасли («Альпин») – 8,2
6. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 7,4
7-8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 7,2
7-8. Алекс Албон («Уильямс») – 7,2
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7
10. Оливер Бермэн («Хаас») – 6,2
Пиастри остается лидером по среднему баллу в 2025 году, Норрис сравнялся с Ферстаппеном, три гонщика делят четвертое место, Хюлькенберг поменялся позициями с Аджаром, Хэмилтон вернулся в топ-10.
Средняя оценка за сезон-2025 (сайт «Формулы-1»)
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 8,6
2-3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,1
2-3. Ландо Норрис («Макларен») – 8,1
4-6. Шарль Леклер («Феррари») – 7,7
4-6. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,7
4-6. Алекс Албон («Уильямс») – 7,7
7. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 7,3
8-9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 7
8-9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7
10. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 6,9
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