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Хюлькенберг – лучший пилот Гран-при Великобритании по версии сайта «Ф-1», Норрис сравнялся с Ферстаппеном по среднему баллу за сезон

Сайт «Ф-1» признал Хюлькенберга сильнейшим в Сильверстоуне.

Официальный портал «Формулы-1» опубликовал рейтинг пилотов на Гран-при Великобритании.

После каждого этапа пять экспертов выставляют оценки спортсменам по десятибалльной шкале с учетом выступлений по ходу всего уик-энда, средний показатель идет в рейтинг.

Гонщику «Заубера» Нико Хюлькенбергу, завоевавшему первый подиум в карьере, не хватило 0,2 балла до идеальной отметки. В топ-3 также попали победитель и призер заезда – Ландо Норрис и Оскар Пиастри из «Макларена».

Действующий чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл») разделил седьмую строчку с пилотом «Уильямса» Алексом Албоном.

Рейтинг гонщиков на Гран-при Великобритании (сайт «Формулы-1»)

1. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 9,8

2. Ландо Норрис («Макларен») – 9

3. Оскар Пиастри («Макларен») – 8,4

4-5. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 8,2

4-5. Пьер Гасли («Альпин») – 8,2

6. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 7,4

7-8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 7,2

7-8. Алекс Албон («Уильямс») – 7,2

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7

10. Оливер Бермэн («Хаас») – 6,2

Пиастри остается лидером по среднему баллу в 2025 году, Норрис сравнялся с Ферстаппеном, три гонщика делят четвертое место, Хюлькенберг поменялся позициями с Аджаром, Хэмилтон вернулся в топ-10.

Средняя оценка за сезон-2025 (сайт «Формулы-1»)

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 8,6

2-3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,1

2-3. Ландо Норрис («Макларен») – 8,1

4-6. Шарль Леклер («Феррари») – 7,7

4-6. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,7

4-6. Алекс Албон («Уильямс») – 7,7

7. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 7,3

8-9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 7

8-9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7

10. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 6,9

Гасли обошел Хюлькенберга в рейтинге лучших пилотов Гран-при Великобритании по версии The Race

Главный неудачник «Ф-1» дольше всех в истории ждал подиума. Сделал это, стартовав предпоследним

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoРед Булл
logoЗаубер
logoАстон Мартин
logoЛанс Стролл
logoШарль Леклер
logoФернандо Алонсо
logoЛандо Норрис
logoАлександр Албон
logoУильямс
logoДжордж Расселл
logoАльпин
logoФеррари
logoМакс Ферстаппен
logoОскар Пиастри
logoМакларен
Гран-при Великобритании
logoОливер Бермэн
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoХаас
logoПьер Гасли
logoМерседес
logoНико Хюлькенберг
logoИзак Аджар
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