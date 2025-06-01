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Формула E. Шанхай. Кэссиди выиграл дождевую 2-ю гонку, Верляйн – 2-й, да Кошта – 3-й, лидер сезона Роулэнд – 13-й

Кэссиди отпраздновал победу под дождем в гонке «Формулы E».

Пилот «Ягуара» Ник Кэссиди стал лучшим по итогам второго уик-энда «Формулы E» в Шанхае, который прошел в дождевых условиях, после старта с поула.

Паскаль Верляйн и Антониу Феликс да Кошта принесли «Порше» двойной подиум, финишировав вторым и третьим.

Гонщик «Пенске» Жан-Эрик Вернь занял пятое место, предствитель «Макларена» Тейлор Барнард – десятым, а лидер сезона Оливер Роулэнд из «Ниссана» остался без очков, завершив заезд 13-м.

Роулэнд по-прежнему возглавляет турнирную таблицу со 171 очков, Верляйн поднялся на вторую строчку (103), да Кошта – на третью (88), топ-4 замыкают Барнард (86) и Вернь  (74).

Формула E. Шанхай. Гюнтер выиграл 1-ю гонку, Вернь – 2-й, Барнард – 3-й, Роулэнд – 5-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
logoФормула E
logoАнтониу Феликс да Кошта
logoПаскаль Верляйн
Макларен Формула E
Тейлор Барнард
Ник Кэссиди
Оливер Роулэнд
Пенске
Ниссан
Ягуар Формула E
logoЖан-Эрик Вернь
Порше
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