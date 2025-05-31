Формула E. Шанхай. Гюнтер выиграл 1-ю гонку, Вернь – 2-й, Барнард – 3-й, Роулэнд – 5-й

Гюнтер одержал победу в гонке «электроформулы» в Китае.

Гонщик «ДС Пенске» Максимилиан Гюнтер выиграл первый этап «Формулы E » в Шанхае после старта с поула.

Его напарник Жан-Эрик Вернь на последнем круге поднялся на вторую строчку и принес команде дубль. Третье место занял пилот «Макларена» Тейлор Барнард.

Дэн Тиктум , выступающий за «Киро», боролся за вторую позицию после старта 21-м, но в итоге финишировал четвертым, лидер сезона Оливер Роулэнд из «Ниссана » стал пятым.

Роулэнд продолжает возглавлять чемпионат – британец набрал 171 очко. Барнард вышел на второе место (85), следом располагаются пилоты «Порше » Паскаль Верляйн (84) и Антониу Феликс да Кошта (73), а также Гюнтер (71).

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