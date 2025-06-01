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Формула-2. Испания. Линдблад выиграл 2-ю гонку, Монтойя – 2-й, Версхор – 3-й

Юниор «Ред Булл» Линдблад выиграл главную гонку «Ф-2» в Барселоне.

Гонщик «Кампоса» Арвид Линдблад одержал победу в воскресном заезде «Формулы-2» в Испании, стартовав с поула.

Второе место занял пилот «Премы» Себастьян Монтойя, третье – Рихард Версхор из «МП Моторспорт».

Лидер сезона Алекс Данн («Роден») поднялся с восьмой стартовой позиции на пятую, его конкуренты Леонардо Форнароли («Инвикта») и Люк Браунинг («Хайтек») не заработали очков.

Версхор подобрался к Данну в чемпионате (84 очка против 87), Линблад вышел на третью строчку (79), в топ-5 также входят пилот «ДАМС» Джек Кроуфорд и Браунинг (по 73).

Формула-2. Испания. Линдблад впервые выиграл квалификацию, Монтойя – 2-й, Маини – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Арвид Линдблад
Кампос Рейсинг
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Према
Люк Браунинг
МП Моторспорт
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