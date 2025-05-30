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Формула-2. Испания. Линдблад впервые выиграл квалификацию, Монтойя – 2-й, Маини – 3-й

Линдблад стал быстрейшим в квалификации «Ф-2» в Барселоне.

Гонщик «Кампоса» Арвид Линдблад показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Испании.

Юниор «Ред Булл», впервые завоевавший поул, более чем на две десятые опередил пилота «Премы» Себастьяна Монтойю, третьим стал Куш Маини из «ДАМС».

Лидер сезона Люк Браунинг («Хайтек») завершил сессию восьмым, гонщик «Родена» Алекс Данн занял пятое место, Леонардо Форнароли из «Инвикты» – десятое.

Гран-при Испании-2025. Расписание трансляций

Опубликовал: Михаил Ширяев
Хайтек
Арвид Линдблад
Люк Браунинг
logoФормула-2
Кампос Рейсинг
результаты
ДАМС
Роден
Инвикта
Леонардо Форнароли
Куш Маини
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