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Формула-3. Испания. Камара выиграл 2-ю гонку и укрепил преимущество в чемпионате

Камара выиграл главный заезд «Ф-3» в Барселоне.

Пилот «Трайдента» Рафаэль Камара стал сильнейшим по итогам основной гонки «Формулы-3» в Испании с поула.

Дебютант серии и лидер сезона одержал третью победу в 2025 году и увеличил свое преимущество в чемпионате до 27 очков. Второе место занял гонщик «Ван Амерсфорт» Теофил Наэль, третье – представитель «МП Моторспорт» Алессандро Жюсти.

Никола Цолов из «Кампоса» финишировал пятым, пилот «МП Моторспорт» Тим Трамниц – седьмым.

Камара заработал 105 очков в 2025 году, Цолов – 79, Трамниц – 70, гонщик «Трайдента» Ноа Стремстед – 56, представитель «АРТ» Туука Тапонен – 51.

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Формула-3. Испания. Камара выиграл 4 из 5 квалификаций в дебютном сезоне

Опубликовал: Михаил Ширяев
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результаты
Трайдент
МП Моторспорт
Никола Цолов
Кампос Рейсинг
Ван Амерсфорт
Тим Трамниц
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