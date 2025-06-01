Формула-3. Испания. Камара выиграл 2-ю гонку и укрепил преимущество в чемпионате

Камара выиграл главный заезд «Ф-3» в Барселоне.

Пилот «Трайдента » Рафаэль Камара стал сильнейшим по итогам основной гонки «Формулы-3» в Испании с поула.

Дебютант серии и лидер сезона одержал третью победу в 2025 году и увеличил свое преимущество в чемпионате до 27 очков. Второе место занял гонщик «Ван Амерсфорт » Теофил Наэль, третье – представитель «МП Моторспорт» Алессандро Жюсти.

Никола Цолов из «Кампоса » финишировал пятым, пилот «МП Моторспорт» Тим Трамниц – седьмым.

Камара заработал 105 очков в 2025 году, Цолов – 79, Трамниц – 70, гонщик «Трайдента» Ноа Стремстед – 56, представитель «АРТ» Туука Тапонен – 51.

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