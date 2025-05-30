Формула-3. Испания. Камара выиграл 4 из 5 квалификаций в дебютном сезоне
Новичок Камара продолжает доминировать в «Ф-3».
Гонщик «Трайдента» Рафаэль Камара выиграл квалификацию «Формулы-3» в Барселоне.
Поул стал для дебютанта серии четвертым на пяти этапах сезона. Лидер чемпионата на две десятые опередил Николу Цолова из «Кампоса» и пилота «АРТ» Лауренса ван Хепена.
Представитель «МП Моторспорт» Тим Трамниц, занимающий вторую строчку в личном зачете, завершил сессию десятым.
Опубликовал: Михаил Ширяев
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