Формула-3. Испания. Камара выиграл 4 из 5 квалификаций в дебютном сезоне

Новичок Камара продолжает доминировать в «Ф-3».

Гонщик «Трайдента » Рафаэль Камара выиграл квалификацию «Формулы-3» в Барселоне.

Поул стал для дебютанта серии четвертым на пяти этапах сезона. Лидер чемпионата на две десятые опередил Николу Цолова из «Кампоса » и пилота «АРТ» Лауренса ван Хепена.

Представитель «МП Моторспорт» Тим Трамниц, занимающий вторую строчку в личном зачете, завершил сессию десятым.

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