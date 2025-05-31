Формула-3. Испания. Домингуш выиграл 1-ю гонку, лидер сезона Камара сошел на старте
Пилот «Ван Амерсфорт» Иван Домингуш стал сильнейшим по итогам спринта «Формулы-3» в Барселоне после старта с шестой позиции.
19-летний дебютант серии впервые одержал победу и впервые заработал очки. Сантьяго Рамос финишировал вторым и принес «Ван Амерсфорту» дубль, третьим стал Никола Цолов из «Кампоса».
Шесть гонщиков не доехали до финиша из-за аварий, в том числе лидер сезона Рафаэль Камара («Трайдент») и его преследователь Тим Трамниц («МП Моторспорт»). Камара на старте врезался в Тууку Тапонена из «АРТ», который не смог сорваться с места.
Камара по-прежнему возглавлят турнирную таблицу с 77 очками, однако к Рафе приблизился Цолов (69), Трамниц опустился на третью строчку (64), топ-5 замыкают гонщик «Трайдента» Ноа Стремстед (52) и Тапонен (51).
Формула-3. Испания. Камара выиграл 4 из 5 квалификаций в дебютном сезоне