Формула-3. Испания. Домингуш выиграл 1-ю гонку, лидер сезона Камара сошел на старте

Домингуш одержал первую победу в «Ф-3».

Пилот «Ван Амерсфорт » Иван Домингуш стал сильнейшим по итогам спринта «Формулы-3» в Барселоне после старта с шестой позиции.

19-летний дебютант серии впервые одержал победу и впервые заработал очки. Сантьяго Рамос финишировал вторым и принес «Ван Амерсфорту» дубль, третьим стал Никола Цолов из «Кампоса ».

Шесть гонщиков не доехали до финиша из-за аварий, в том числе лидер сезона Рафаэль Камара («Трайдент») и его преследователь Тим Трамниц («МП Моторспорт»). Камара на старте врезался в Тууку Тапонена из «АРТ», который не смог сорваться с места.

Камара по-прежнему возглавлят турнирную таблицу с 77 очками, однако к Рафе приблизился Цолов (69), Трамниц опустился на третью строчку (64), топ-5 замыкают гонщик «Трайдента » Ноа Стремстед (52) и Тапонен (51).

Формула-3. Испания. Камара выиграл 4 из 5 квалификаций в дебютном сезоне