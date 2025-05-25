Формула-3. Монако. Цолов выиграл 2-ю гонку, лидер сезона Камара потерял колесо и сошел

Цолов стал лучшим по итогам воскресенья в «Ф-3» в Монако.

Пилот «Кампоса » Никола Цолов одержал победу по итогам основной гонки «Формулы-3» в Монако после старта с поула.

Второе место занял гонщик «Родена» Роман Билински, третье – напарник Цолова Мари Бойя.

Представитель «МП Моторспорт» Тим Трамниц финишировал пятым, лидер сезона Рафаэль Камара из «Трайдента » потерял очки, так как сошел на последних кругах из-за отсоединившегося колеса.

Камара все еще возглавляет чемпионат с 77 очками, Трамниц набрал 64, Цолов благодаря победе поднялся на третью строчку (61), следом располагаются Ноа Стремстред из «Трайдента» (52) и гонщик «АРТ» Туукка Тапонен (51).

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