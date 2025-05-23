Формула-3. Монако. Цолов выиграл квалификацию, лидер сезона Камара начнет 8-м главную гонку

Цолов стал лучшим по итогам квалификации «Ф-3» в Монте-Карло.

Гонщик «Кампоса » Никола Цолов показал лучшее время в квалификации «Формулы-3» в Монако.

Цолов возглавил квалификационную группу A, вторым основную гонку начнет пилот «Родена» Роман Билински, который выиграл группу B, но уступил Николе. Со второго ряда в воскресенье старуют напарники Цолова и Билински Мари Бойя и Каллум Войзин.

Лидер сезона Рафаэль Камара («Трайдент ») стал четвертым в группе B и начнет главный заезд уик-энда восьмым.

Гран-при Монако-2025. Расписание трансляций