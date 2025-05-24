Формула-3. Монако. Стенсхорне выиграл 1-ю гонку, лидер сезона Камара – 7-й
Стенсхорне стал первым по итогам спринта «Ф-3» в Монте-Карло.
Гонщик «Хайтека» Мартиниус Стенсхорне одержал победу в первой гонке «Формулы-3» в Монако.
Туукка Тапонен и Лауренс ван Хепен финишировали вторым и третьим и принесли «АРТ» двойной подиум, обладатель поула Алессандро Джусти из «МП Моторспорт» потерял позиции на старте и стал лишь четвертым.
Лидер сезона Рафаэль Камара («Трайдент») завершил заезд седьмым, шесть пилотов не доехали до финиша из-за инцидентов.
Камара продолжает возглавлять турнирную таблицу с 77 очками, его преследуют Тим Трамниц («МП Моторспорт», 54), Ноа Стремстед («Трайдент», 52), Тапонен (45) и Сантьяго Рамос («Ван Амерсфорт», 35).
Формула-3. Монако. Цолов выиграл квалификацию, лидер сезона Камара начнет 8-м главную гонку
Опубликовал: Михаил Ширяев
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