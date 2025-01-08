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Дакар-2025. Сандерс выиграл 4-й этап в классе мотоциклов и укрепил лидерство в гонке

8 января в Саудовской Аравии проходит четвертый этап ралли-рейда «Дакар-2025».

Лидер в классе мотоциклов Даниэль Сандерс одержал победу и нарастил преимущество.

Ралли Дакар

8 января 2025 года

4-й этап

Мотоциклы

1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 5:10.33

2. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +0.15

3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хиро») +7.49

Положение после этапа 4

1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 25:15.33

2. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +13.26

3. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +26.10

Результаты обновляются, соревнования в других классах продолжаются.

Дакар-2025. Вариава выиграл 3-й этап, Аль-Аттия догоняет Латегана, Сантолино и Лопрайс победил в своих классах

Расписание этапов «Дакара-2025»

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
logoНассер Аль-Аттия
Маттиас Экстрем
Язид Аль-Раджи
Тоби Прайс
logoралли Дакар
logoТойота
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