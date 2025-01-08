Дакар-2025. Сандерс выиграл 4-й этап в классе мотоциклов и укрепил лидерство в гонке
8 января в Саудовской Аравии проходит четвертый этап ралли-рейда «Дакар-2025».
Лидер в классе мотоциклов Даниэль Сандерс одержал победу и нарастил преимущество.
Ралли Дакар
8 января 2025 года
4-й этап
Мотоциклы
1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 5:10.33
2. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +0.15
3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хиро») +7.49
Положение после этапа 4
1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 25:15.33
2. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +13.26
3. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +26.10
Результаты обновляются, соревнования в других классах продолжаются.
Дакар-2025. Вариава выиграл 3-й этап, Аль-Аттия догоняет Латегана, Сантолино и Лопрайс победил в своих классах
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем