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Дакар-2025. Латеган выиграл пролог, Аль-Аттия – 3-й, Леб – 6-й, Сандерс – лучший в зачете мотоциклов

В Саудовской Аравии проходит пролог ралли-рейда «Дакар-2025».

Хэнк Латеган показал лучшее время в зачете внедорожников, Даниэль Сандерс – в классе мотоциклов.

Основная гонка начнется 4 января.

Ралли Дакар

3 января 2025 года

Пролог

Внедорожники

1. Хэнк Латеган (ЮАР, «Тойота») – 15.28

2. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +0.01

3. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +0.20...

6. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +0.33...

11. Тоби Прайс (Австралия, «Тойота») +0.44...

18. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +1.04...

23. Денис Кротов (Кыргызстан, «Тойота») +1.14

24. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +1.14

Мотоциклы

1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 16.51

2. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +0.12

3. Эдгар Канет (Испания, «КТМ») +0.18

Соревнования в других классах продолжаются.

Расписание этапов «Дакара-2025»

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
logoралли Дакар
КТМ
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