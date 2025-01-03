Дакар-2025. Латеган выиграл пролог, Аль-Аттия – 3-й, Леб – 6-й, Сандерс – лучший в зачете мотоциклов
В Саудовской Аравии проходит пролог ралли-рейда «Дакар-2025».
Хэнк Латеган показал лучшее время в зачете внедорожников, Даниэль Сандерс – в классе мотоциклов.
Основная гонка начнется 4 января.
Ралли Дакар
3 января 2025 года
Пролог
Внедорожники
1. Хэнк Латеган (ЮАР, «Тойота») – 15.28
2. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +0.01
3. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +0.20...
6. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +0.33...
11. Тоби Прайс (Австралия, «Тойота») +0.44...
18. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +1.04...
23. Денис Кротов (Кыргызстан, «Тойота») +1.14
24. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +1.14
Мотоциклы
1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 16.51
2. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +0.12
3. Эдгар Канет (Испания, «КТМ») +0.18
Соревнования в других классах продолжаются.
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