Формула-2. Азербайджан. Квалификация. Версхор опередил Антонелли на 0,017 с, Мэлоуни – 4-й, Бортолето – 6-й, лидер сезона Хаджар – 15-й после аварии
Рихард Версхор показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Баку.
Пилот «Трайдента» на 0,017 секунды опередил гонщика «Премы» Андреа Кими Антонелли, третьим стал Виктор Мартен из «АРТ».
Лидер сезона Исак Хаджар врезался в стену практически одновременно со своим напарником по «Кампосу» Пепе Марти – вероятно, из-за технических проблем – и стал 15-м.
Значительно лучше сессия сложилась для конкурентов Хаджара: Зейн Мэлоуни («Роден») завершил квалификацию четвертым, Габриэль Бортолето («Инвикта») – шестым.
Дебютировавший в «Ф-2» Габриэле Мини (заменяет в «Преме» Оливера Бермэна, выступающего за «Хаас» в «Формуле-1») начнет воскресную гонку восьмым.
17-летний юниор «Ред Булл» Линдблад будет выступать в «Ф-2» в 2025 году
Опубликовал: Михаил Ширяев
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