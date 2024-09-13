Формула-2. Азербайджан. Квалификация. Версхор опередил Антонелли на 0,017 с, Мэлоуни – 4-й, Бортолето – 6-й, лидер сезона Хаджар – 15-й после аварии

Рихард Версхор показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Баку.

Пилот «Трайдента » на 0,017 секунды опередил гонщика «Премы» Андреа Кими Антонелли , третьим стал Виктор Мартен из «АРТ».

Лидер сезона Исак Хаджар врезался в стену практически одновременно со своим напарником по «Кампосу » Пепе Марти – вероятно, из-за технических проблем – и стал 15-м.

Значительно лучше сессия сложилась для конкурентов Хаджара: Зейн Мэлоуни («Роден») завершил квалификацию четвертым, Габриэль Бортолето («Инвикта») – шестым.

Дебютировавший в «Ф-2» Габриэле Мини (заменяет в «Преме» Оливера Бермэна, выступающего за «Хаас» в «Формуле-1») начнет воскресную гонку восьмым.

17-летний юниор «Ред Булл» Линдблад будет выступать в «Ф-2» в 2025 году