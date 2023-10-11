Ферстаппен, Пиастри и Норрис – лучшие гонщики Гран-при Катара по версии экспертов сайта «Ф-1»

Эксперты сайта «Формулы-1» проанализировали выступления гонщиков на Гран-при Катара.

По итогам каждого гоночного уик-энда пять специалистов выставляют баллы пилотам средняя оценка идет в рейтинг.

Победитель гонки («Ред Булл») получил за этап оценку в 9,6 балла. На второй и третьей строчке рейтинга расположились пилоты « » Оскар Пиастри (9,2 балла) и Ландо Норрис (8,4 балла).

Рейтинг гонщиков по итогам Гран-при Японии (сайт «Ф-1»)

1. Макс Ферстаппен (« ») – 9.6

2. («Макларен») – 9.2

3. («Макларен») – 8.4

4. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 8.2

5. Эстебан Окон («Альпин») – 8.0

6. Джордж Расселл («Мерседес») -7.8

7. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 7.2

7. Алекс Албон («Уильямс») – 7.2

9. Шарль Леклер («Феррари») – 7.0

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 6.8

В общем зачете рейтинга Норрис догнал Хэмилтона в борьбе за третье место, лидерство продолжает удерживать Ферстаппен.

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