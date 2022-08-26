Формула-2. Бельгия. Квалификация. Другович выиграл поул, Фиттипальди – 2-й, Сэрджант – 3-й

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Пилот «МП Моторспорт» Фелипе Другович выиграл квалификацию «Формулы-2» в Спа.

Лидер чемпионата опередил другого бразильца Энцо Фиттипальди («Хароуз») и Логана Сэрджанта («Карлин»). Гонщик «АРТ» Тео Пуршер, занимающий вторую строчку в личном зачете, показал восьмой результат.

Пилот «Хайтека» Юри Випс развернулся и досрочно завершил квалификацию, не проехав боевой круг, вернувшаяся в чемпионат Татьяна Кальдерон («Хароуз») стала 20-й.

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