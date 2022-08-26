Формула-2. Бельгия. Квалификация. Другович выиграл поул, Фиттипальди – 2-й, Сэрджант – 3-й

Пилот «МП Моторспорт» выиграл квалификацию «Формулы-2» в Спа.

Лидер чемпионата опередил другого бразильца («Хароуз») и Логана Сэрджанта ( ). Гонщик «АРТ» , занимающий вторую строчку в личном зачете, показал восьмой результат.

Пилот «Хайтека» развернулся и досрочно завершил квалификацию, не проехав боевой круг, вернувшаяся в чемпионат Татьяна Кальдерон («Хароуз») стала 20-й.

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Татьяна Кальдерон заменила в «Формуле-2» экс-симрейсера Белюкбаши

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