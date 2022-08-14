Формула E. Сеул. Мортара выиграл последнюю гонку сезона, Вандорн – 2-й, Деннис – 3-й

Пилот «Вентури» Эдоардо Мортара выиграл вторую гонку в Сеуле.

Второе место занял Стоффель Вандорн из «Мерседеса», завоевавший титул чемпиона мира, Джейк Деннис («Андретти») увидел клетчатый флаг вторым, но стал третьим из-за штрафа.

Единственный конкурент Вандорна Митч Эванс («Ягуар») финишировал лишь седьмым, обладатель поула Антониу Феликс да Кошта («Течита») из-за контакта опустился на 16-е место, но затем пробился в топ-10.

Этап 16

Сеул, Республика Корея

14 августа 2022 года

Гонка

Топ-10

1. Эдоардо Мортара («Вентури») – 34 круга

2. Стоффель Вандорн («Мерседес») +3,756

3. Джейк Деннис («Андретти») +6,649

4. Робин Фряйнс («Энвижн») +7,021

5. Оливер Эскью («Андретти») +7,850

6. Жан-Эрик Вернь («Течита») +9,471

7. Митч Эванс («Ягуар») +10,243

8. Ник Кэссиди («Энвижн») +14,208

9. Себастьян Буэми («Ниссан-ДАМС») +16,629

10. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +22,226

Итоговое положение в личном зачете

Топ-5

1. Стоффель Вандорн – 213 очков

2. Митч Эванс – 180

3. Эдоардо Мортара – 169

4. Жан-Эрик Вернь – 144

5. Лукас ди Грасси – 126

Вандорн стал чемпионом «Формулы E»

Формула E. Сеул. Эванс выиграл 1-ю гонку и сохранил шансы на титул, Роулэнд – 2-й, ди Грасси – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram