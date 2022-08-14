Формула E. Сеул. Мортара выиграл последнюю гонку сезона, Вандорн – 2-й, Деннис – 3-й

Пилот «Вентури» Эдоардо Мортара выиграл вторую гонку «Формулы E» в Сеуле.
Второе место занял Стоффель Вандорн из «Мерседеса», завоевавший титул чемпиона мира, Джейк Деннис («Андретти») увидел клетчатый флаг вторым, но стал третьим из-за штрафа.
Единственный конкурент Вандорна Митч Эванс («Ягуар») финишировал лишь седьмым, обладатель поула Антониу Феликс да Кошта («Течита») из-за контакта опустился на 16-е место, но затем пробился в топ-10.
Этап 16
Сеул, Республика Корея
14 августа 2022 года
Гонка
Топ-10
1. Эдоардо Мортара («Вентури») – 34 круга
2. Стоффель Вандорн («Мерседес») +3,756
3. Джейк Деннис («Андретти») +6,649
4. Робин Фряйнс («Энвижн») +7,021
5. Оливер Эскью («Андретти») +7,850
6. Жан-Эрик Вернь («Течита») +9,471
7. Митч Эванс («Ягуар») +10,243
8. Ник Кэссиди («Энвижн») +14,208
9. Себастьян Буэми («Ниссан-ДАМС») +16,629
10. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +22,226
Итоговое положение в личном зачете
Топ-5
1. Стоффель Вандорн – 213 очков
2. Митч Эванс – 180
3. Эдоардо Мортара – 169
4. Жан-Эрик Вернь – 144
5. Лукас ди Грасси – 126
Вандорн стал чемпионом «Формулы E»
Формула E. Сеул. Эванс выиграл 1-ю гонку и сохранил шансы на титул, Роулэнд – 2-й, ди Грасси – 3-й
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