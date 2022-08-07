WRC. Тянак выиграл Ралли Финляндии, Грязин не добрался до финиша

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Пилот «Хендэ» Отт Таняк одержал победу на Ралли Финляндии. Для гонщика из Эстонии эта победа стала второй в нынешнем сезоне.

Российский гонщик Николай Грязин не смог добраться до финиша после аварии на шейкдауне, после которой не смог починить свою машину.

Чемпионат мира по ралли
Ралли Финляндии
5-7 августа 2022 года
Топ-10
 
1. Отт Тянак («Хендэ») – 2:24.04,6
2. Калле Рованпера («Тойота») +6,8
3. Эсапекка Лаппи («Тойота») +1.20,7
4. Элфин Эванс («Тойота») +1.37,6
5. Тьерри Невилль («Хендэ») +2.18,0
6. Такамото Катцута («Тойота») +3.09,0
7. Гас Гринсмит («Форд») +3.57,0
8. Теему Сунинен («Хендэ») +9.31,3
9. Эмиль Линдхольм («Шкода») +9.39,0
10. Яри Хуттунен («Форд») +10.31,6
 
 
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