WRC. Тянак выиграл Ралли Финляндии, Грязин не добрался до финиша

Пилот «Хендэ» Отт Таняк одержал победу на . Для гонщика из Эстонии эта победа стала второй в нынешнем сезоне.

Российский гонщик Николай Грязин не смог добраться до финиша после аварии на шейкдауне, после которой не смог починить свою машину.

Чемпионат мира по ралли

Ралли Финляндии

5-7 августа 2022 года

Топ-10

1. («Хендэ») – 2:24.04,6

2. Калле Рованпера («Тойота») +6,8

3. Эсапекка Лаппи («Тойота») +1.20,7

4. Элфин Эванс («Тойота») +1.37,6

5. («Хендэ») +2.18,0

6. Такамото Катцута ( ) +3.09,0

7. Гас Гринсмит («Форд») +3.57,0

8. Теему Сунинен («Хендэ») +9.31,3

9. Эмиль Линдхольм («Шкода») +9.39,0

10. Яри Хуттунен ( ) +10.31,6

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