Формула-2. Лоусон выиграл квалификацию в Монако

Пилот «Карлина» завоевал поул в квалификации «Формулы-2» в Монако.

Лоусон стал быстрейшим в квалификационной группе A и по итогам всей сессии. В своей группе Лоусон опередил Аяму Ивасу («ДАМС») и лидера чемпионата («МП Моторспорт»). Отметим, что Лиам улучшил время под желтыми флагами и может лишиться поула.

В группе B лучшими стали Тео Пуршер («АРТ»), («Хайтек») и («Хароуз»). Квалификация завершилась серьезной аварией пилота Джейка Хьюза. Пуршер начнет воскресную гонку вторым, Иваса – третьим, Випс – четвертым.

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