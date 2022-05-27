Формула-2. Лоусон выиграл квалификацию в Монако

Пилот «Карлина» Лиам Лоусон завоевал поул в квалификации «Формулы-2» в Монако.
Лоусон стал быстрейшим в квалификационной группе A и по итогам всей сессии. В своей группе Лоусон опередил Аяму Ивасу («ДАМС») и лидера чемпионата Фелипе Друговича («МП Моторспорт»). Отметим, что Лиам улучшил время под желтыми флагами и может лишиться поула.
В группе B лучшими стали Тео Пуршер («АРТ»), Юри Випс («Хайтек») и Энцо Фиттипальди («Хароуз»). Квалификация завершилась серьезной аварией пилота «Ван Амерсфорт» Джейка Хьюза. Пуршер начнет воскресную гонку вторым, Иваса – третьим, Випс – четвертым.
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