Льюис Хэмилтон об отказе Квята и других вставать на колено: «Нужно посмотреть на пример других видов спорта»

Пилот надеется, что гонщики «Формулы-1» будут действовать единодушнее и сплоченнее, участвуя в акциях в поддержку борьбы с расизмом.

Перед Гран-при Великобритании «Формула-1» официально согласовала время проведения акций в поддержку движения Black Lives Matter.

При этом несколько пилотов, как и раньше, решили не вставать на одно колено в рамках данной акции. Так, перед последней гонкой на колено решили не вставать сразу семь гонщиков: , Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс, Кими Райкконен, Антонио Джовинацци и – а также присоединившийся к ним Кевин Магнуссен.

«После того, как мы подробно обсудили ситуацию на прошлой неделе – обдумывая, как мы можем выразить свою позицию вместе, – в этот раз «Формула-1» справилась гораздо, гораздо лучше. Как вы видели, акция была организована гораздо профессиональнее.

Я не буду говорить о том, что и кому нужно делать по моему мнению – нужно ли обязательно вставать на одно колено или нет. Но посмотрите на другие виды спорта – на баскетбол или футбол, на испанские, итальянские клубы, команды по всему миру, вне зависимости от национальности – они делают это вместе.

Так делают игроки из России, из Испании. Так что работа идет. Если вы решаете не вставать на колено из-за того, что сомневаетесь, что этот жест будет правильно воспринят в вашей стране – вам нужно просто посмотреть на пример из других видов спорта. Ведь все остальные спортсмены делают именно так. Поэтому я надеюсь, что со временем, постепенно, мы будем действовать все более сплоченно.

Что касается Кевина, то я горжусь всеми, кто поддерживает акцию, надевая футболки с лозунгами в поддержку борьбы с расизмом. Это прогресс. Но я не знаю, почему Кевин в этот раз решил не вставать на колено, я с ним не разговаривал.

Но мне кажется, что постепенно мы все лучше понимаем друг друга. Самое главное – чтобы гонщики и дальше относились друг к другу с уважением , что сейчас и происходит. Нам просто нужно больше обсуждать проблему. Я знаю, что не обсуждала проблему с гонщиками – вероятно, с ними вообще никто не говорил на эту тему», – рассказал Хэмилтон.

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