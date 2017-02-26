Босс концерна «Даймлер»: «Мерседес» сохранит Хэмилтона и Боттаса в 2021 году»

Исполнительный директор концерна «Даймлер» Ола Каллениус сообщил, что «Мерседес» сохранит в своем составе Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса.
Контракт с обоими гонщиками истекает в конце сезона.
«Мы сохраним наших двух ребят», – заявил Каллениус в эфире Sky Deutschland.
Менеджер также ответил на вопрос о возможном переходе пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля в «Мерседес»:
«Я понимаю, что для немецких фанатов это звучит захватывающе. Но у нас уже есть Льюис и Валттери – топ-гонщики, выступающие на высшем уровне. Мы остаемся с пилотами, которые у нас есть сейчас».
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