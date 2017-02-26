Ромен Грожан: «Неприемлемо, что Хэмилтон зарабатывает $40 млн, а другие пилоты – по 150 тысяч»

Пилот рассказал о своем отношении к возможному введению ограничения на заплаты гонщиков.

В настоящий момент согласовала вариант лимита расходов команд в размере 145 миллионов долларов на сезон-2021. В данную сумму не входят заплаты гонщиков, топ-персонала и некоторые другие статьи бюджета.

«Мы обсуждали этот вопрос с Ассоциацией пилотов. Некоторые поддержали идею, другие были против. Я считаю неприемлемым тот факт, что Льюис Хэмилтон зарабатывает больше 40 миллионов долларов в год, в то время как некоторые другие получают по 150 тысяч за ту же работу.

В то же время некоторые отмечали, что если мы ограничим зарплаты, то разрушим всю лестницу автоспорта. Кто будет вкладываться в молодежные программы, если инвесторы не получат свою долю от будущих зарплат пилотов? Так что вопрос спорный. Лично я не был против лимита», – заявил Грожан.

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