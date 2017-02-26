Хэмилтон о контракте с «Мерседесом» на $50 млн: «Переговоры еще не начались. Перестаньте выдумывать чушь»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал информацию о переговорах с командой, появившуюся в Daily Mail.

Таблоид утверждал, что шестикратный чемпион мира хочет получать 50 миллионов долларов в год по новому контракту.

«Доброе утро. В прессе снова пишут о контракте и моих требованиях, но пока я не говорил с Тото Вольффом на эту тему.

Нет никаких требований, переговоры еще не начались. Пожалуйста, перестаньте выдумывать чушь», – написал британец в инстаграм-сторис.

Действующее соглашение Льюиса рассчитано до конца сезона-2020.

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