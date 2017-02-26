89-летний Берни Экклстоун стал отцом в четвертый раз

У бывшего промоутера «Формулы-1» Берни Экклстоуна родился сын. Жена Экклстоуна Фабиана в 44 года родила мальчика, которому дали имя Эйс.

Роды проходили в городе Интерлакене, Швейцария, где Экклстоун и Фабиана проживают после возвращения из Бразилии.

Также у Экклстоуна есть трое детей от двух первых браков.

Бывший босс «Ф-1» Берни Экклстоун станет отцом в 89 лет. Его жена моложе старшего ребенка от первого брака

Экклстоун в восторге от Путина и диктатуры – шесть лет предлагает его в правители Европы. А еще хвалил Трампа и Гитлера

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