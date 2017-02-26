Хэмилтон – советнику «Ред Булл»: «Меня глубоко печалит, что борьба за равные права для чернокожих вас отвлекает»

Пилот раскритиковал советника «Ред Булл» за его недавние слова в адрес гонщиков, которые активно поддерживают антирасистское движение Black Lives Matter.

По информации RTL, Марко заявил, что считает неправильным тот факт, что некоторые гонщики «отвлекаются от работы, рассуждая о жизнях, которые важны». Однако подлинность цитаты не была подтверждена.

Тем не менее, Хэмилтон в своих соцсетях обрушился на Марко с критикой в связи с данным заявлением.

«Гельмут, меня глубоко печалит то, что вы считаете, что борьба за равные права для чернокожих, цветных людей может отвлекать. Это очень обидно.

Отвлекали меня фанаты, которые пытались дразнить меня и мою семью по ходу гоночных уик-эндов. Отвлекало несправедливое отношение, с которым я сталкивался в детстве и юности, да и сейчас тоже, из-за цвета кожи. Надеюсь, это многое скажет о ваших приоритетах тем (цветным) людям, которые работают в вашей команде. Скажет им о вашем отношении. Проснитесь. Этому спорту нужны изменения», – написал Хэмилтон.

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