Льюис Хэмилтон: «Сегодня воздух стал чище, забивается меньше животных – давайте не будем возвращаться к прежним привычкам»

Пилот «Мерседеса» обратился с посланием к болельщикам и призвал их пересмотреть свои взгляды на себя и окружающий мир в свете пандемии коронавируса.

«Я каждый день скучаю по гонкам. Впервые с того момента, как мне исполнилось восемь, я не начал сезон. Когда живешь и дышишь тем, что ты любишь, его отсутствие, безусловно, оставляет огромную пустоту.

Но мы можем взять из этих испытаний что-то позитивное. Прямо сейчас у всех нас есть время для того, чтобы поразмышлять о своей жизни, решениях, целях, окружающих людях, карьерах. Сегодня воздух по всему миру стал чище, забивается меньше животных для нашего удовольствия просто потому, что потребности сильно сократились.

Давайте не будем возвращаться к тому же самому, когда мы переживем это тяжелое время. Давайте лучше узнаем наш мир, изменим свой личный выбор и привычки. Давайте станем новыми – более активными, здоровыми и сосредоточенными, и, самое главное, более добрыми, щедрыми и великодушными, заботящимися о нашем мире и людях, живущих в нем.

Надеюсь, мы все это сделаем», – написал шестикратный чемпион мира в твиттере.

Гонщик «Ф-1» окончательно свихнулся: вломился в дом на мотоцикле, пинал двери и катался по полу, сбивая все подряд

«Мерседес» за 100 часов создал массовый аппарат для спасения жизней. На том же принципе, который помогает в гоночных поворотах

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram