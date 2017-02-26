Гран-при Австралии отложат из-за коронавируса (BBC)

будет отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Данную информацию журналистам BBC сообщили два источника в руководстве «Формулы-1».

Ранее с Гран-при Австралии снялась команда «Макларен» в полном составе – после того, как у одного из ее сотрудников был выявлен коронавирус. Других заболевших среди сотрудников команд пока нет.

При этом официального заявления от органов управления «Формулой-1» пока так и не поступало.

Из-за пандемии коронавируса уже был отложен Гран-при Китая, а также старт сезона в MotoGP.

«Макларен» снялся с Гран-при Австралии. У одного из членов команды обнаружили коронавирус

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Команды хотят провести Гран-при Австралии несмотря на снятие с гонки «Макларена» (Sky Sports)

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