ФИА официально отложила Гран-при Китая на неопределенный срок

ФИА выпустила официальное заявление, в котором сообщила об отмене проведения Гран-при Китая в апреле.
ФИА и ФОМ приняли запрос от промоутеров Гран-при о переносе этапа в связи с эпидемией коронавируса.
Официально Гран-при Китая перенесен на неопределенный срок, и ФИА продолжит попытки найти для гонки альтернативную дату на случай улучшения ситуации.
Коронавирус ломает мировой спорт: в Китае отменили ЧМ по легкой атлетике, теннисные турниры и «Формулу E», на очереди – «Ф-1»
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