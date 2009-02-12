ФИА официально отложила Гран-при Китая на неопределенный срок

выпустила официальное заявление, в котором сообщила об отмене проведения Гран-при Китая в апреле.

ФИА и ФОМ приняли запрос от промоутеров Гран-при о переносе этапа в связи с эпидемией коронавируса.

Официально Гран-при Китая перенесен на неопределенный срок, и ФИА продолжит попытки найти для гонки альтернативную дату на случай улучшения ситуации.

Коронавирус ломает мировой спорт: в Китае отменили ЧМ по легкой атлетике, теннисные турниры и «Формулу E», на очереди – «Ф-1»

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