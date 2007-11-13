Льюис Хэмилтон: «Мне кажется, 25 гонок в сезоне – это хардкор»

Пилот «Мерседеса» считает, что «Формуле-1» не нужно продолжать расширять календарь чемпионата.

В следующем году в «Формуле-1» впервые пройдут 22 гонки, а владельцы серии заявляли, что в теории календарь может быть расширен до 25 Гран-при.

«Мне кажется, что 25 гонок – это хардкор. Потому что сейчас у нас 21 гонка – и это уже довольно тяжело. Да, конечно, когда я смотрел «Формулу-1» в детстве я считал, что чем больше гонок – тем лучше. Но нужно думать и о людях, которым в результате приходится проводить так много времени вдали от своих семей. Это тяжело.

Сезон и так уже слишком длинный. Я не вижу смысла в 25 гонках. Да, будет зарабатывать больше денег – больше ничего», – рассказал Хэмилтон.

В честности первого титула Шумахера сомневаются до сих пор. Его болид считали читерским конкуренты, Сенна и даже напарник

Собери команду в первой в истории фэнтези-лиге по Dota 2 и выиграй iPhone 11, клавиатуру, игровую мышь и многое другое!