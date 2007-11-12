«Формула-1» планирует прийти к нулевому балансу выбросов углерода к 2030 году

«Формула-1» объявила о планах по сокращению воздействия на окружающую среду. Стратегия была предложена после 12 месяцев работы с ФИА, экспертами, командами «Формулы-1», промоутерами и партнерами серии. План предполагает, что чемпионат придет к нулевому балансу выбросов углерода к 2030 году. Инициатива будет касаться болидов «Формулы-1», активности на трассе и другой деятельности.

К 2025 году все мероприятия «Формулы-1» должны стать «зелеными». Это означает переход к перерабатываемым материалам и отказ от использования одноразового пластика.

«Формула-1» рассчитала, что в 2019 году углеродный след серии составил более 250 тысяч тонн углекислого газа. 45 процентов выбросов приходится на логистику, 27,7 – на бизнес-поездки и отели, 19,3 – на работу баз. Во время гоночного уик-энда выбрасывается 8 процентов углекислого газа, из которых 0,7 приходится на долю двигателей внутреннего сгорания.

Льюис Хэмилтон: «Я постараюсь прийти к нулевому балансу выбросов углерода»