Гран-при Японии-2019. Квалификация. Сессия возобновилась после аварии Магнуссена

В 4:00 по московскому времени в Сузуке стартовала квалификация к Гран-при Японии – 17-му этапу чемпионата мира «Формулы-1».
Квалификация должна была состояться в субботу в 9:00, однако была перенесена на воскресенье из-за тайфуна. Третья сессия свободных заездов была отменена.
За ходом квалификации можно следить на странице онлайна:
Страшный тайфун покинул Японию. «Формула-1» готова к квалификации и гонке
Сессия уже дважды прерывалась красными флагами после аварий Кубицы и Магнуссена.
Гран-при Японии
Сузука
13 октября 2019 года
Квалификация
Гран-при Японии-2019. 1-я практика. Боттас – первый, Хэмилтон – второй, Феттель – третий, Квят – 16-й
Гран-при Японии-2019. 2-я практика. Боттас – первый, Хэмилтон – второй, Ферстаппен – третий, Квят – 12-й