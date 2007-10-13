Гран-при Японии-2019. Квалификация. Сессия возобновилась после аварии Магнуссена

В 4:00 по московскому времени в Сузуке стартовала квалификация к Гран-при Японии – 17-му этапу чемпионата мира «Формулы-1».

Квалификация должна была состояться в субботу в 9:00, однако была перенесена на воскресенье из-за тайфуна. Третья сессия свободных заездов была отменена.

За ходом квалификации можно следить на странице онлайна:

Страшный тайфун покинул Японию. «Формула-1» готова к квалификации и гонке

Сессия уже дважды прерывалась красными флагами после аварий Кубицы и Магнуссена.

Гран-при Японии

Сузука

13 октября 2019 года

Квалификация

Гран-при Японии-2019. 1-я практика. Боттас – первый, Хэмилтон – второй, Феттель – третий, Квят – 16-й

Гран-при Японии-2019. 2-я практика. Боттас – первый, Хэмилтон – второй, Ферстаппен – третий, Квят – 12-й