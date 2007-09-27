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Гран-при России-2019. Расписание трансляций

Теги Формула-1 Гран-при России Сочи Автодром Авто

Sports.ru представляет календарь и расписание трансляций Гран-при России-2019 в Сочи. Гонки «Формулы-1» покажет телеканал «Матч ТВ».

Сочи Автодром, Сочи
27-29 сентября 2019 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
1-я практика: Матч ТВ – 10:55 ⛅
2-я практика: Матч ТВ – 14:55 ⛅
 
Суббота
 
3-я практика: 12:00 ☔
Квалификация: Матч ТВ – 14:55 ☔
 
Воскресенье
 
Гонка: Матч ТВ – 13:50 ⛅
 
Расписание гонок младших серий
 
Суббота
 
Формула-3, 1-я гонка: Матч! Страна – 10:15
Формула-2, 1-я гонка: Матч! Страна – 16:45
 
Воскресенье
 
Формула-3, 2-я гонка: Матч! Страна – 09:55
Формула-2, 2-я гонка: Матч! Страна – 11:20
время московское
 

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