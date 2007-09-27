Гран-при России-2019. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь и расписание трансляций Гран-при России-2019 в Сочи. Гонки «Формулы-1» покажет телеканал «Матч ТВ».
Сочи Автодром, Сочи
27-29 сентября 2019 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: Матч ТВ – 10:55 ⛅
2-я практика: Матч ТВ – 14:55 ⛅
Суббота
3-я практика: 12:00 ☔
Квалификация: Матч ТВ – 14:55 ☔
Воскресенье
Гонка: Матч ТВ – 13:50 ⛅
Расписание гонок младших серий
Суббота
Формула-3, 1-я гонка: Матч! Страна – 10:15
Формула-2, 1-я гонка: Матч! Страна – 16:45
Воскресенье
Формула-3, 2-я гонка: Матч! Страна – 09:55
Формула-2, 2-я гонка: Матч! Страна – 11:20
время московское
Главные новости перед Гран-при России:
- «Феррари» побеждает третью гонку подряд и сделала дубль впервые за два года
- Росберг остался в восторге от круга Феттеля после пит-стопа, который принес немцу первую победу в сезоне
- Вольфф напомнил «Феррари» о том, к чему приводит появление двух лидеров в команде
- «Уильямс» сохранил единственное очко, завоеванное Кубицей в Германии
- В Сочи в «Формуле-2» выступят Маркелов и Исаакян, в «Формуле-3» – сын Ральфа Шумахера
Квяту закрыли дорогу в «Ред Булл». Для продолжения карьеры остался только один вариант
Главные открытия Гран-при Сингапура: Феттель и Бинотто на новом уровне, азиатский телеэксперт лучше звездных коллег