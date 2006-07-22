Поступил миллион заявок на билеты Гран-при Нидерландов-2020

Болельщики «Формулы-1» оставили миллион заявок на покупку билетов на Гран-при Нидерландов 2020 года. Максимальное количество зрителей, которое сможет принять автодром в Зандворте, составляет 105 тысяч человек в день.
Ажиотаж вокруг Гран-при Нидерландов связывают с популярностью пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, занимающего третье место в чемпионате мира «Формулы-1». В «Формуле-2» также проявляет себя голландский гонщик Ник де Врис, лидирующий в общем зачете.
В следующем сезоне Гран-при Нидерландов будет проведен впервые с 1985 года и, предположительно, состоится с 8 по 10 мая.
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