Джереми Кларксон: «Феррари» и «Мерседес» могут идти #####»

Известный британский автомобильный журналист и ведущий шоу The Grand Tour Джереми Кларксон записал видео-обращение, в котором высказал свое мнение о текущем положении в «Формуле-1».

«Пункт первый – избавиться от стюардов. Опасный пилотаж – это то, чего хотят болельщики. Так что если кто-то будет так пилотировать, я бы дал ему за это 5 дополнительных очков в чемпионате.

Второе. Машины должны быть прочнее, должны выдерживать какие-то контакты – а не когда при борьбе колесо в колесо от них каждый раз начинают отлетать разные кусочки переднего антикрыла и так далее.

И пункт номер три: руководству стоит сделать то же самое, что сделали в крикете. Я не фанат крикета, но им стоит сделать то же самое. В крикете соревнование длилось пять дней, это было очень скучно. А они превратили это в то, что мы видели (в недавнем финале чемпионата мира). Точнее я сам не видел – мне рассказывали. Я в это время смотрел теннис – что тоже было невероятно интересно, финал между Федерером и Джоковичем.

В то же время Льюис Хэмилтон просто ехал по трассе, ждал пит-стопа, обгонял за счет этого Боттаса…Идите ##### (нахрен). Все, идите #####. Я (как болельщик) хочу видеть борьбу, как между Вильневом и Арну – колесо в колесо на последнем круге Гран-при Франции. А если это не нравится – они тоже могут пойти #####. И «Мерседес» тоже. Они все могут идти #####. Все эти «Феррари» с их разговорами о стратегии развития маркетинга, то же с «Мерседесом»… Идите #####», – отметил Кларксон.

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