Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хэмилтон признан гонщиком года по версии Autosport, Леклер – новичок года

    Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Шарль Леклер Авто

    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был признан гонщиком года по версии журнала Autosport.

    Также Хэмилтон был признан лучшим британским гонщиком в нынешнем сезоне. В нынешнем сезоне он выиграл одиннадцать гонок и в итоге стал пятикратным чемпионом «Формулы-1».

    Для Льюиса эти успехи в обеих категориях стали уже шестыми в карьере.

    Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф был удостоен награды имени Джона Болстера, которая вручается за вклад в развитие автоспорта.

    Команда «Мерседес» также получила приз за создание лучшего болида в сезоне.

    Лучшим новичком года был признан Шарль Леклер, выступавший за «Заубер».

     

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться