Хэмилтон признан гонщиком года по версии Autosport, Леклер – новичок года

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был признан гонщиком года по версии журнала Autosport.
Также Хэмилтон был признан лучшим британским гонщиком в нынешнем сезоне. В нынешнем сезоне он выиграл одиннадцать гонок и в итоге стал пятикратным чемпионом «Формулы-1».
Для Льюиса эти успехи в обеих категориях стали уже шестыми в карьере.
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф был удостоен награды имени Джона Болстера, которая вручается за вклад в развитие автоспорта.
Команда «Мерседес» также получила приз за создание лучшего болида в сезоне.
Лучшим новичком года был признан Шарль Леклер, выступавший за «Заубер».