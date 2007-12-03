Хэмилтон признан гонщиком года по версии Autosport, Леклер – новичок года

Пилот «Мерседеса» был признан гонщиком года по версии журнала Autosport.

Также Хэмилтон был признан лучшим британским гонщиком в нынешнем сезоне. В нынешнем сезоне он выиграл одиннадцать гонок и в итоге стал пятикратным чемпионом «Формулы-1».

Для Льюиса эти успехи в обеих категориях стали уже шестыми в карьере.

Исполнительный директор Тото Вольфф был удостоен награды имени Джона Болстера, которая вручается за вклад в развитие автоспорта.

Команда «Мерседес» также получила приз за создание лучшего болида в сезоне.

Лучшим новичком года был признан , выступавший за «Заубер».