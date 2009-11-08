Льюис Хэмилтон: «Возможно, наше партнерство с Боттасом – лучшее в истории «Формулы-1»

Пилот «Мерседеса» рассказал, что очень доволен работой в одной команде с и тем, как гонщики действуют в качестве напарников.

«Мы относимся друг к другу с большим уважением. Я вижу, как много он работает, а он видит, как много работаю я, мы не играем в игры, стараясь дестабилизировать соперника. На самом деле мы работаем сообща.

Бывают моменты, когда я нахожу какой-то удачный вариант настроек болида и рассказываю об этом Валттери, бывают моменты, когда мы общаемся. Это лучшее партнерство между напарниками, если говорить о взаимном уважении и командной работе – уверен, что это так. Возможно даже, что это лучшее партнерство в истории «Формулы-1». В этом году были моменты, в которых Валттери играл фундаментальную роль в успехе команды и победах в гонках.

Валттери очень сильно начал этот сезон, но затем несколько гонок получились для него действительно тяжелыми. Например, я думаю, что случившееся в Баку стало для него тяжелым ударом. Он заслуживал победу, но затем на его болиде просто взорвалась шина. Я действительно очень благодарен ему как напарнику – за то, что он помог мне достичь этой невероятной мечты», – сказал Хэмилтон.