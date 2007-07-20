Льюис Хэмилтон: «Сейчас наверх в гонках пробиваются только дети из состоятельных семей»

Пилот «Мерседеса» поделился мнением о проблемах, с которыми юные гонщики сталкиваются при начале карьеры и попытках пробиться в ведущие гоночные серии.

«Когда люди спрашивают меня, появится ли среди молодых гонщиков новых Хэмилтон, я отвечают, что нет. Потому что эти дети происходят из богатых семей, им не приходилось бороться так, как мне.

Дело в фундаментальных принципах управления автоспортом в целом. Очень многие аспекты просто никак не затрагиваются. И наверх пробиваются только дети из состоятельных семей. Мы не видим детей из семей, представляющих рабочий класс.

Рассматривал ли я возможность основания фонда для помощи молодым гонщикам? Нет. Но мне бы хотелось поработать с . Полагаю, нужно поговорить с Жаном Тодтом или кем-то другим, кто занимается этим вопросом, и постараться что-то сделать. Потому что ФИА действительно может изменить ситуацию для молодого поколения. Если эта дискуссия приведет к обсуждению вопроса финансирования каких-то инициатив, то мы все обсудим. Но в данный момент я не собираюсь вкладывать в это деньги при отсутствии конкретного плана действий.

Было бы здорово помогать детям пробиваться наверх, но вопрос в том – как это сделать. У всех этих молодежных гоночных серий разные владельцы. Сейчас в картинге все стало не так, как было в мое время. Сейчас есть люди, которые платят своим командам миллионы», – цитирует Хэмилтона Race Fans.