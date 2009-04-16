Льюис Хэмилтон: «Благодарен Ферстаппену за то, как он выступает»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что по ходу Гран-при Китая с трудом увернулся от болидов Макса Ферстаппена и , столкнувшихся между собой в 14-м повороте.

Из-за неудачного маневра Ферстаппена болиды «Ред Булл» и развернуло в середине поворота, и в это время мимо них проехали Кими Райкконен и Льюис Хэмилтон.

«Я определенно переживал, что присоединюсь к ним. И когда они начали разворачиваться, то решил, что мы столкнемся.

Но мне все же удалось без происшествий проехать мимо. Когда я подъезжал к апексу, то увидел, что они оба развернулись в мою сторону. И я подумал: «Повернуть круче, чем Кими, я не смогу». И тогда пришлось объезжать их слева», – рассказал Хэмилтон.

Льюис также поделился мнением о другом эпизоде с участием Ферстаппена, в котором голландец пытался опередить «Мерседес» по внешнему радиусу в скоростном седьмом повороте, однако вылетел с трассы.

«В восьмом повороте сделать это было бы чуть проще, поскольку в седьмом вираже внешняя траектория грязная. Этот поворот скоростной и затяжной. Не думаю, что любой другой топ-пилот в прошлом пытался здесь кого-то обгонять. Я даже не видел, что он рядом, и просто входил в поворот как обычно.

Когда я посмотрел повтор эпизода, то даже не понял, что он там забыл – но это не моя проблема.

И, да, в действительности я благодарен ему за то, как он выступает – это помогло нам потерять не слишком много очков», – заявил Льюис.

Чемпион мира высказался и о решении перейти на шины «софт» в момент появления на трассе автомобиля безопасности.

«Даже не знаю, ожидал ли кто-нибудь, что они окажутся столь быстрыми. Поначалу я считал так: «Ладно, это хорошо. Сейчас я за Себом и, возможно, у меня будет даже небольшой шанс, может, мы сможем побороться в конце гонки».

Но затем я глянул в зеркала и обнаружил, что оба «Ред Булл» преследуют меня на совершенно новых шинах. И я такой: «Черт возьми, как это возможно?».

Решение не ехать в боксы во время автомобиля безопасности? Сейчас это же играет никакой роли – все позади. Команда так решила, мы отстали бы от Кими, и мы не знали, что впереди будут столкновения. В тот момент решение [заехать в боксы] казалось неправильным», – добавил Хэмилтон.