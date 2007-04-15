Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Китая

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов
Личный зачет
Личный зачет
- Себастьян Феттель – 54 очка
- Льюис Хэмилтон – 45
- Валттери Боттас – 40
- Даниэль Риккардо – 37
- Кими Райкконен – 30
- Фернандо Алонсо – 22
- Нико Хюлькенберг – 22
- Макс Ферстаппен – 18
- Пьер Гасли – 12
- Кевин Магнуссен – 11
- Стоффель Вандорн – 6
- Карлос Сайнс-младший – 3
- Маркус Эрикссон – 2
- Эстебан Окон – 1
- Серхио Перес – 0
- Шарль Леклер – 0
- Ромен Грожан – 0
- Ланс Стролл – 0
- Сергей Сироткин – 0
- Брендон Хартли – 0
Кубок конструкторов
- «Мерседес» – 85 очков
- «Феррари» – 84
- «Ред Булл» – 55
- «Макларен» – 28
- «Рено» – 25
- «Торо Россо» – 12
- «Хаас» – 11
- «Заубер» – 2
- «Форс-Индия» – 1
- «Уильямс» – 0