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    Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Китая

    Теги результаты Гран-при Китая Феррари Кими Райкконен Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Заубер Ред Булл Уильямс Торо Россо Форс-Индия Себастьян Феттель Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Брендон Хартли Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Маркус Эрикссон Даниэль Риккардо Рено Кевин Магнуссен Сергей Сироткин Стоффель Вандорн Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ланс Стролл
    Положение в личном зачете и Кубке конструкторов
    Личный зачет
    1. Себастьян Феттель – 54 очка
    2. Льюис Хэмилтон – 45
    3. Валттери Боттас – 40
    4. Даниэль Риккардо – 37
    5. Кими Райкконен – 30
    6. Фернандо Алонсо – 22
    7. Нико Хюлькенберг – 22
    8. Макс Ферстаппен – 18
    9. Пьер Гасли – 12
    10. Кевин Магнуссен – 11
    11. Стоффель Вандорн – 6
    12. Карлос Сайнс-младший – 3
    13. Маркус Эрикссон – 2
    14. Эстебан Окон – 1
    15. Серхио Перес – 0
    16. Шарль Леклер – 0
    17. Ромен Грожан – 0
    18. Ланс Стролл – 0
    19. Сергей Сироткин – 0
    20. Брендон Хартли – 0

    Кубок конструкторов

    1. «Мерседес» – 85 очков
    2. «Феррари» – 84
    3. «Ред Булл» – 55
    4. «Макларен» – 28
    5. «Рено» – 25
    6. «Торо Россо» – 12
    7. «Хаас» – 11
    8. «Заубер» – 2
    9. «Форс-Индия» – 1
    10. «Уильямс» – 0

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