Эрик Булье: «Если вы хотите быть конкурентоспособными, то должны действовать агрессивно и амбициозно»

Гоночный директор Эрик Булье рассказал, что команда не жалеет об агрессивном подходе про конструировании нового болида, несмотря на то, что на тестах у «Макларена» периодически возникали проблемы с надежностью техники.

«Мы хотим быть конкурентоспособными и мы амбициозны. Мы выбрали амбициозный дизайн болида – как вы видите, наша машина несколько отличается от других машин, оснащенных двигателями «Рено». На данный момент у нас возникло несколько небольших проблем, но это случилось потому, что мы недостаточно хорошо поработали, готовя болид. Мы немного затянули процесс подготовки, но это наши проблемы – все очень быстро вернется в норму.

Стоило ли нам действовать консервативнее? Опять же, если вы хотите быть конкурентоспособными, то должны действовать агрессивно и амбициозно. Перестарались ли мы? Я так не думаю. Мы просто должны быть уверены в том, что при такой стратегии нам хватит времени, чтобы все успеть. Это единственная проблема.

Мы не будем готовы к Австралии на сто процентов с точки зрения надежности, потому что на тестах провели на трассе не так много времени, как хотелось бы. Так что риск поломки будет достаточно велик. Тем не менее, речь идет о действительно небольших проблемах – перестройка машины к Австралии поможет нам устранить некоторые из этих проблем», – цитирует Булье autosport.